PSG : Le Real Madrid abandonne Kylian Mbappé en 2021

Dans : PSG.

Alors que l'on ne sait pas si Kylian Mbappé prolongera son contrat avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid aurait constaté l'intransigeance du Qatar dans ce dossier.

Le mutisme de Kylian Mbappé n’empêche pas les rumeurs de circuler sur l’avenir immédiat de l’attaquant français. Revenu à l’entraînement avec quelques jours d’avance sur le calendrier prévu, le joueur du Paris Saint-Germain a l’intention de rapidement tourner la page de l’Euro dont il est revenu marqué. Pour Mbappé, la situation n’est cependant pas claire, puisqu’à l’entame de la dernière année de son contrat, celui qui a été acheté 180ME à l’AS Monaco en 2017 ne s’est toujours pas positionné, du moins officiellement. Annoncé comme très tenté par le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait donc pu profiter de cet été pour annoncer qu’il voulait partir. Mais pour l’instant ce n’est pas le cas, et plusieurs sources affirment que désormais le club espagnol estime que le PSG ne lâchera pas son joueur d’ici la fin du marché des transferts.

Plusieurs médias espagnols expliquent que Florentino Perez pense que du côté du Doha on va rester inflexible et que même si Kylian Mbappé ne signe pas cet été une prolongation avec le Paris Saint-Germain, il restera en Ligue 1. Et cette décision du Real Madrid n’étonne pas Mohammed Al Kaabi, un insider qatari qui ce mercredi fait remarquer que le 18 juillet dernier il avait fait savoir que l’attaquant tricolore resterait au PSG la saison prochaine et qu’un départ chez les Merengue était impossible. Les faits semblent désormais lui donner raison, même si une prise de parole de Kylian Mbappé pourrait permettre de définitivement fixer les choses dans une opération qui intéresse toute l'Europe du football.