PSG : Mbappé et le cirque Neymar, il n'y avait rien de méchant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la foulée du fameux débat sur le fast food de Neymar, Kylian Mbappé avait affiché sur son compte Instagram une affiche du film Le Grand Cirque réalisé par Booder. Certains ont rapidement fait un raccourci et ont pensé que Mbappé visait Neymar, à tort.

« Les gens parlaient, mais ce n’était pas un pique pour Neymar, c’était juste un conseil pour tout le monde. C’est un joueur primordial pour nous, il faut qu’il soit là contre le Bayern Munich. » Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Lille, Kylian Mbappé a fermement démenti avoir visé personnellement Neymar lorsqu’il avait conseillé à ses coéquipiers de « bien manger et bien dormir ». Une petite phrase qui avait fait encore plus de bruit puisque quelques heures après l’apparition sur les réseaux sociaux d’une photo de Neymar avec ses amis dans un fast-food parisien, le vice-champion du monde français avait affiché une affiche d’un film, intitulé Le Grand Cirque. Dans le climat qui règne autour de la star brésilienne, cela est passé pour un message subliminal envoyé à Neymar, même si le sujet du film de Booder, à savoir l’activité de clowns qui rendent visite à des enfants malades, ne prêtait pas réellement à la blague. Mais comme l’explique Booder, jamais Mbappé n’a visé Neymar.

Mbappé a aimé Le Grand Cirque, un point c'est tout

Se confiant dans le quotidien sportif, l’acteur et humoriste, dont le pseudo de Booder est lié au footballeur marocain Aziz Bouderbala, explique que c’est grâce à sa relation amicale avec Kylian Mbappé que ce message est apparu sur le compte Instagram du footballeur parisien. « Cela n'a rien à voir avec Neymar. C'est ça qui est devenu fou dans le monde du foot. Il suffit qu'on poste un truc et ça finit en polémique. Non, Kylian a vu le film, il a aimé et il m'a dit: « Je vais te faire une story, c'est vraiment un film qui doit être vu ». Il est hyper attentif à tout ce qui se passe autour des enfants hospitalisés. On est potes. Je connaissais son papa Wilfried, son frère qui était entraîneur en CFA, et on s'est liés d'amitié. Je suis de très près tout ce qu'il fait et je suis super content de ce qui lui arrive », explique, dans le quotidien, Booder, qui démonte donc toutes les rumeurs sur ce possible tacle mis par Kylian Mbappé à Neymar.