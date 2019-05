PSG : Mbappé est unique, une star du foot s'incline

Dans : PSG, Ligue 1, Bundesliga.

Auteur d’une saison phénoménale en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est d’ores et déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Courtisé par le Real Madrid, l’international français sera assurément, dans les prochaines années, un prétendant sérieux au Ballon d’Or. Cela ne fait aucun doute pour Franck Ribéry, totalement fan du phénomène Kylian Mbappé. Sur l’antenne de RMC, l’ancien attaquant du Bayern Munich, libre de tout contrat cet été, s’est ainsi incliné devant le talent incroyable du n°7 parisien.

« C’est vraiment… il est à part. Il a quelque chose de plus que les autres joueurs. Il a tout pour réussir et faire une grande carrière. J’espère qu’il va continuer comme ça. L’essentiel c’est qu’il soit bien entouré. L’entourage est important, ça va lui permettre de continuer à avancer. Je pense que c’est vraiment un bon petit » a reconnu Franck Ribéry, pour qui l’éclosion de Kylian Mbappé n’est pas une surprise, et qui voit le champion du monde 2018 aller très loin. C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter, à lui mais également au Paris Saint-Germain et à l’Equipe de France…