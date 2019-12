PSG : Mbappé est trop ambitieux, ça coince avec Paris

Dans : PSG.

Extrêmement déçu d’avoir été contraint de céder sa place lors des matchs face à Nantes puis sur la pelouse de Montpellier, Kylian Mbappé a installé un malaise à Paris.

Et pour cause, l’international tricolore a affiché publiquement ses désaccords avec Thomas Tuchel en faisant ainsi la grimace au moment de sortir, que cela soit face à Nantes ou Montpellier sur la pelouse de La Mosson, samedi après-midi alors que l’on jouait la 90e minute et que le PSG menait de deux buts. Il n’en fallait évidemment pas plus pour que la presse espagnole se penche sur le dossier. Et selon les informations de Marca, il est clair que le Paris Saint-Germain et en premier lieu Thomas Tuchel ne parvient pas à gérer l’ambition démesurée affichée par le champion du monde français, lequel souhaite jouer chaque minute afin de gonfler ses statistiques et devenir le meilleur joueur de la planète.

Pour le média espagnol, c’est car Kylian Mbappé ne se sent pas considéré comme la star n°1 du projet parisien qu’il réagit ainsi lorsqu’il est remplacé. Il faut dire que le Français n’est pas bête, lui qui a bien constaté que Neymar, par exemple, n’avait pas été remplacé par Thomas Tuchel contre Montpellier samedi après-midi. Une situation idéale pour le Real Madrid puisque le média espagnol confirme que ce feuilleton est suivi à distance par Florentino Pérez dans la capitale espagnole, lui qui rêve de s’offrir Kylian Mbappé l’été prochain. Un deal sera néanmoins très compliqué à conclure selon Marca, qui affirme une nouvelle fois que l’Emir du Qatar ne souhaite même pas négocier un transfert de Kylian Mbappé en juin prochain…