PSG : Paredes contre Can et De Sciglio, Leonardo est gourmand

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain veut bien transférer Leandro Paredes à La Juventus mais il réclame deux joueurs turinois dans le deal.

Un an après sa signature au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes pourrait faire ses valises dans le cadre d’une transaction d’envergure entre le club de la capitale et la Juventus au mercato d’hiver. Ce samedi, le Corriere di Torino affirme que dès l’ouverture du marché des transferts des responsables de la Vielle Dame feront le voyage jusqu’à Paris afin de rencontrer Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pour évoquer un possible deal incluant Leandro Paredes. Pour le média piémontais, la Juventus aurait été informée que le PSG était disposé à négocier le départ du joueur argentin arrivé du Zénith Saint-Pétersbourg l’hiver dernier.

Deux joueurs de la Juventus contre Paredes ?

Mais si dans un premier temps, le club turinois voulait proposer un échange entre Leandro Paredes et Emre Can, dont on sait depuis l’été dernier qu’il plaît beaucoup au directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain, il semble que le PSG soit plus gourmand. En effet, en plus de l’international allemand, Leonardo réclame Mattia De Sciglio, le défenseur italien de 27 ans. A priori la Juventus ne dit pas non à une telle négociation incluant deux joueurs, mais concernant De Sciglio il ne s’agira que d’un prêt avec option d’achat. Le dossier pourrait donc durer pas mal de temps, chacun des deux clubs ayant intérêt à faire traîner les choses pour faire pression sur l’autre.