Flamengo : Le successeur de Gerson recruté au PSG ?

Il y a quelques semaines, Flamengo actait la vente de Gerson à l’OM pour une somme comprise entre 20 et 25 ME.

Les semaines passent et pour l’heure, le club brésilien n’a toujours pas compensé ce départ très préjudiciable, alors que Gerson était considéré comme le meilleur joueur de l’effectif. Flamengo s’interroge encore sur le profil du successeur de Gerson dans la mesure où le néo-Marseillais était capable de jouer dans un rôle de milieu défensif ou plus haut sur le terrain. Le nom de Thiago Mendes a été évoqué mais la sentinelle de l’Olympique Lyonnais vaut au moins 10 ME, une somme que Flamengo ne souhaite pas investir sur un seul joueur. C’est ainsi que selon les informations de la Gazeta Esportiva, le club sud-américain a des vues sur Rafinha, en manque de temps de jeu au PSG.

Joueur au profil bien plus offensif que Thiago Mendes, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain n’est pas opposé à l’idée de quitter Paris au mercato. Considéré comme un remplaçant et rien d’autre par Mauricio Pochettino la saison dernière, Rafinha ne devrait pas voir son temps de jeu augmenter lors de la saison à venir, bien au contraire. A son poste, Georginio Wijnaldum a signé en provenance de Liverpool et Paul Pogba pourrait suivre. Un départ serait donc le bienvenu, ce dont souhaite profiter Flamengo afin de récupérer Rafinha à un prix relativement raisonnable. Pour l’heure, tous les scénarios sont sur la table, y compris celui d’un prêt avec une prise en charge partielle du salaire par le Paris Saint-Germain. De son côté, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne s’opposeront pas au départ de Rafinha dans la mesure où le PSG doit impérativement dégraisser après avoir massivement recruté depuis le début du mercato (Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi).