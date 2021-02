PSG : Le Roi Mbappé met l'Europe à ses pieds !

Dans : PSG.

Ceux qui doutaient de la capacité de Kylian Mbappé à être bon dans les grands matchs ont tort, le champion du monde du PSG a été énorme contre le Barça et toute l'Europe du football est sous le choc.

« La guerre des étoiles » pour Le Parisien, « Le duel du présent et du futur » selon Marca... Mardi matin, le Français partageait la Une des journaux avec Lionel Messi, mais ce mercredi ce n’est plus le cas puisque le joueur tricolore fait toutes les premières pages et éclipse le sextuple Ballon d'Or : « Galactiques » pour L’Equipe, « Mbappé éclate le Barça » pour Marca, « Mbappuleo » pour le Mundo Deportivo, « Ouragan Mbappé » pour AS. Il y a bien un gouffre de statistiques qui sépare le sextuple Ballon d'or de 33 ans, plus de 650 buts avec le Barça, au jeune champion du monde de 22 ans. Mais sur le terrain, on n'a vu que que Mbappé. Vainqueur de son face-à-face contre la Pulga, l'ancien Monégasque a réussi une performance marquante. En l'absence des créateurs Neymar et Angel Di Maria, il a endossé le rôle de leader dans lequel il était attendu. « Jamais dans la vie je vais me cacher, même si on fait des erreurs dans la vie. Aujourd'hui, mon travail acharné paye », a reconnu l'avant-centre, au micro de RMC Sport.

Son match incarne à merveille celui de son équipe, venue dans l'immense Camp Nou pour y chasser les fantômes de la remontada de 2017. Ses fantômes à lui, ce sont ses échecs en phase finale de C1 avec le PSG (1 seul but, en 2019), ou l'occasion ratée lors de la finale perdue face au Bayern (1-0) en août. « Dès qu'il est moins bien on le critique, c'est assez facile. Mais je crois que le Paris SG a une future très grande star, qui va être au niveau de Leo (Messi) ou de Cristiano (Ronaldo), donc il faut en profiter tous les jours. Il faut le féliciter, car il a fait un très grand match », a déclaré le Barcelonais Antoine Griezmann, bon joueur. Avec un triplé (32e, 65e, 85e), il a asséné trois uppercuts qui devraient faire taire les critiques pour un moment.

Mbappé dépasse Pauleta

Son dernier but, en contre, ressemble au coup du K-O, qui doit envoyer le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Quel match! Dire que début janvier, il traversait une passe difficile en Ligue 1, avec une disette de trois rencontres... sa plus longue de la saison. Les négociations pour la prolongation de son contrat, qui expire en 2022, nourrissaient un contexte ambigu auprès du Bondynois, qui assurait "réfléchir" sur son avenir. La posture patiente de Mbappé, courtisé par le Real Madrid, tranchait avec l'enthousiasme de Neymar, dans la même situation contractuelle, qui clame son attachement au club de la capitale. « C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J'ai toujours dit que je suis heureux ici, après ce genre de matches, je le suis encore plus », a-t-il répété mardi soir. Mais en dix jours, il a signé la plus belle preuve de son implication: un but au stade Vélodrome pour battre le rival Marseille (2-0) le 7 février puis un triplé au Camp Nou - le deuxième joueur à le réussir, après Andreï Shevchenko en 1997. Vu que c'était une soirée pour réécrire l'histoire, il a doublé Pauleta pour devenir le troisième meilleur buteur du PSG (111 buts), derrière Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic.

Rédaction avec AFP