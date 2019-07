PSG : Mbappé est déjà en feu, Dresde s'incline et applaudit

Dans : PSG, Ligue 1, Bundesliga.

Il n’a disputé que 61 minutes pour son retour à la compétition, mais Kylian Mbappé a totalement survolé le premier match de sa saison 2019-2020. Très en jambes, aussi chaud dans ses accélérations que froid dans sa finition, l’attaquant français a ouvert le score dès la 6e minute, avant d’enchainer avec une passe décisive splendide pour Draxler, un nouveau but en face à face, puis un dernier centre décisif avant sa sortie. De quoi provoquer plusieurs ovations de la part du public de Dresde, qui n’aura pas vu Neymar, mais aura eu le droit à une très bonne prestation de l’attaquant du PSG. Au final, le PSG s'est imposé 6-1, avec donc des buts signés Mbappé (x2), Draxler, Zagre, Postolachi et Aouchiche, contre un but de Koné sur pénalty en fin de rencontre.