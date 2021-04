PSG : Mbappé énorme, Gilles Favard tacle Neymar

Dans : PSG.

Buteur lors de la double confrontation contre Barcelone et auteur d’un doublé à Munich (3-2), Kylian Mbappé est l’homme fort du PSG en Ligue des Champions.

Très attendu ce mardi soir à l’occasion du match retour entre Paris et le Bayern Munich au Parc des Princes, l’international français de 22 ans répond présent dans les grands rendez-vous européens cette saison. Plus que jamais, Kylian Mbappé est l’homme fort du PSG et cela n’est pas pour déplaire à Gilles Favard. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le consultant a évoqué la progression de Kylian Mbappé au cours des dernières années. Déjà très élogieux envers l’ancien Monégasque en 2018, Gilles Favard estime que Kylian Mbappé est plus que jamais un buteur clinique et que ce constat est d’autant plus valable lorsque Neymar est absent. De là à dire que l’attaquant de l’Equipe de France est meilleur sans le Brésilien, il n’y a qu’un pas…

« En 2018, Mbappé marquait déjà beaucoup de buts mais il s’est transformé physiquement en l’espace de trois ans, c’est logique. Maintenant, il met encore plus de buts car Neymar ne joue quasiment plus. C’est un buteur, c’est sa principale qualité. Si on veut rentrer dans la genèse de ce joueur, c’est un buteur, ce n’est pas un joueur de foot qui me fait rêver mais c’est un pur buteur qui est d’une efficacité sans faille. C’est le meilleur joueur au monde à 40 mètres des buts adverses. Son seul défaut c’est qu’il n’a absolument pas de jeu de tête » a lancé Gilles Favard, époustouflé par les prestations de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et en Equipe de France ces dernières années. Reste maintenant au natif de Paris à confirmer ses excellentes dispositions ce mardi soir contre le Bayern Munich et lors de l’Euro pour combler tous les supporters des Bleus.