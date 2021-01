PSG : Mbappé en crise, Neymar a la solution

Dans : PSG.

Kylian Mbappé enchaîne les matchs sans marquer, et cela commence sérieusement à inquiéter l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Cela fait plus de quatre matchs consécutifs que l’ancien Monégasque n’a pas fait trembler les filets, chose totalement inhabituelle et inédite pour lui. En proie au doute depuis quelques matchs, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien indéfectible de Neymar au Paris Saint-Germain. Selon la journaliste Isabela Pagliari, toujours bien informée sur l’actualité du Brésilien de 28 ans, une véritable relation d’amitié est née au fil des années entre Neymar et Kylian Mbappé. C’est ainsi que l’ancien Barcelonais ne lâche pas le génie français d’une semelle en cette période délicate, lui prodiguant notamment de nombreux conseils pour sortir de sa crise de confiance au plus vite.

« On ne peut pas juger la situation actuelle de Mbappé en fonction de Neymar, cela n’a rien à voir. La situation est difficile pour lui, quatre matches en 2021 et pas de but. Kylian, il regarde Neymar comme une source d’inspiration. Ils sont très amis, je sais que Neymar envoie des messages de soutien à Kylian. Il essaie de le rassurer. Il a tenté de le trouver sur le terrain contre Angers. Neymar est au côté de Kylian parce qu’il sait qu’il est une source d’inspiration pour le Français. Kylian a des objectifs de carrière importants mais on ne peut pas dire que la situation c’est la faute de Neymar. Cela n’a rien à voir. Il peut y avoir la question de son avenir. Dire qu’il veut être dans les pas de Neymar, ça ne veut rien dire dans le football actuel. Il a besoin de faire son chemin. Neymar a vécu dans sa carrière beaucoup des moments difficiles, des traumas. Mais aujourd’hui il est heureux au PSG et avec la sélection brésilienne » a jugé la journaliste d’Europe 1, pour qui Neymar fait son maximum afin d’aider Kylian Mbappé à retrouver son meilleur niveau le plus vite possible.