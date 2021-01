PSG : Un vrai malaise Kylian Mbappé à Paris ?

Dans : PSG.

A l'image d'un Paris Saint-Germain souvent emprunté à Angers, Kylian Mbappé a raté de nombreuses occasions de but. Et l'attaquant faisait clairement grise mine.

C’est le fantôme de Kylian Mbappé qui a joué samedi soir avec le PSG face au SCO, car même si le champion du monde français semblait à l’aise physiquement, il a cafouillé son football lorsqu’il a fallu remporter plusieurs duels dans la surface angevine. Apparu de plus en plus agacé, et même consterné, face à ses échecs à répétition, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait la mine sombre lorsqu’il s’est retrouvé sur le banc du club de la capitale après avoir été remplacé par Pablo Sarabia à la 80e minute. Car ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé se prend les pieds dans le tapis et cela commence forcément à inquiéter. Problème physique ? Souci lié à son avenir au PSG ou ailleurs ? Des questions se posent sur le gros passage à vide de l’ancien Monégasque. Mais du côté du Paris SG on ne veut pas du tout s’affoler malgré ces prestations erratiques de la star tricolore.

Entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino étant à l’isolement suite à un contrôle positif au covid, Jesus Perez a bien compris qu’il devait monter au créneau afin de défendre un Kylian Mbappé qui suscite bien des interrogations. « Pour nous, Kylian Mbappé a été un élément très important pour obtenir la victoire. Durant le match, nous avons modifié son rôle au sein de l'équipe. Il n'a pas été en réussite dans les occasions qu'il a eues, surtout dans les un-contre-un dans la surface. Mais il a été très important. Il a très bien joué dans les espaces. Il a joué un rôle pour libérer des espaces pour d'autres partenaires sur le terrain », a expliqué le technicien du PSG histoire de dégonfler les critiques. Mais il n’empêche que Kylian Mbappé n’est clairement pas dans son assiette depuis plusieurs matchs et que les dirigeants parisiens vont devoir trouver ce qui ne va pas.