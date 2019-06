PSG : Mbappé en a marre de Paris, il supplie Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Actuellement en Andorre avec l'équipe de France, Kylian Mbappé ne sera donc pas loin de l'Espagne où justement on parle de lui ce mardi matin. Et si l'on parle de la star française du Paris Saint-Germain de l'autre côté des Pyrénées, c'est bien évidemment parce que l'on est persuadé que Kylian Mbappé veut quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Dans une vidéo sur AS, Frédéric Hermel, journaliste pour L'Equipe et RMC, mais aussi et surtout supporter du Real Madrid, affirme que le champion du monde n'en peut plus du Paris SG et souhaite filer au plus vite.

Pour Frédéric Hermel, Kylian Mbappé a plusieurs raisons de souhaiter partir du Paris Saint-Germain lors du mercato qui débute ce mardi. « J’ai été informé que l’affaire Mbappé commençait à se réchauffer (...) Mbappé en a marre du Paris Saint-Germain, il en a marre des privilèges accordés à Neymar, il en a marre de voir que le président et les dirigeants préfèrent la star brésilienne (...) Il ne voit plus son avenir à Paris », explique le journaliste, qui sent que quelque chose se trame peut-être entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il faut toutefois prendre tout cela avec des pincettes, nul n'ayant oublié que Frédéric Hermel s'était planté dans les grandes largeurs en affirmant que jamais Zinedine Zidane ne reviendrait au Real Madrid alors que 24h plus tard le Real Madrid officialisait le come-back de Zizou.