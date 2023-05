Luis Campos fixe les quatre objectifs du PSG au mercato !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato estival sera chaud au PSG, qui cherche à recruter à plusieurs postes. Luis Campos a d’ores et déjà défini les secteurs à renforcer.

La mission principale de Luis Campos durant ce mercato estival sera indiscutablement de dégraisser afin d’alléger la masse salariale du club parisien. De retour de prêt, Icardi, Kurzawa, Draxler ou encore Navas seront invités à trouver une porte de sortie, au même titre que certains flops du dernier mercato tels que Carlos Soler ou encore Hugo Ekitike. La mission ne sera pas simple pour l’état-major du Paris Saint-Germain car tous ces joueurs sont très bien payés.

Trois joueurs offensifs ciblés au mercato ?

Dans un second temps, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi tenteront de renforcer l’effectif à la disposition du futur entraîneur, qui a peu de chances d’être Christophe Galtier. A en croire les informations du journaliste Saber Desfarges, quatre postes ont été définis en priorité dans l’optique du prochain mercato. Sans surprise, l’objectif n°1 du PSG sera de recruter un avant-centre afin d’épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. A ce poste, trois noms reviennent en boucle : Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo-Muani.

Mais dans le secteur offensif, l’objectif du Paris SG n’est pas de recruter un seul joueur puisqu’un second attaquant, probablement une doublure au poste de numéro neuf, est également visé. Le PSG souhaite par ailleurs s’attacher les services d’un ailier rapide car cette saison, le constat que seul Kylian Mbappé apportait de la vitesse à l’attaque parisienne a été criant.

Un milieu défensif également visé par Luis Campos

Enfin, Luis Campos a bien conscience qu’il faudra également un milieu défensif de stature internationale au Paris Saint-Germain pour franchir un cap en Ligue des Champions. Danilo est apprécié à ce poste mais dans l’idée du coordinateur sportif parisien, il est indispensable d’avoir un second joueur très fort à ce poste de sentinelle. Voilà donc les quatre postes à renforcer lors du prochain mercato pour le PSG aux yeux de son coordinateur sportif. Reste maintenant à voir de quelle enveloppe ce dernier dispose et quels joueurs il parviendra à faire venir dans la capitale française après cette saison chaotique.