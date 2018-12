PSG : Mbappé devant Neymar, Paris est assis sur une mine d’or

Dans : PSG, Ligue 1.

En France comme ailleurs, lorsque l’on ouvre la rubrique du marché des transferts, le Paris Saint-Germain n’est jamais très loin.

Malgré lui, le club de la capitale fait l’objet de nombreuses rumeurs principalement liées à ses deux stars. On parle bien sûr de Kylian Mbappé et Neymar, constamment envoyés au Real Madrid ou au FC Barcelone dans des scénarios parfois improbables. Certains dénonceront une campagne anti-PSG, pendant que d’autres évoqueront un traitement logique réservé aux deux meilleurs joueurs au monde.

Et ces derniers ne sont peut-être pas loin de la vérité. Car selon le site de référence Transfermarkt, le champion de France possède bien les deux joueurs les plus chers de la planète football ! Le classement mondial est en effet dominé par l’attaquant français, estimé à 200 M€, et suivi par son coéquipier brésilien dont la valeur atteindrait les 180 M€.

Messi laisse les Parisiens en tête

A noter que Lionel Messi partageait récemment la deuxième place avec Neymar, mais sa cote vient de chuter à 160 M€. Compte tenu de son énorme début de saison, cette baisse est sûrement liée à ses 31 ans. Quoi qu’il en soit, le PSG peut être fier en regardant ce classement dans lequel Mohamed Salah, Harry Kane, Antoine Griezmann, Kevin De Bruyne et Eden Hazard (150 M€) suivent le trio de tête.