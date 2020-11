PSG : Mbappé convoqué par l'arbitre, la polémique enfle

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a marqué sur penalty en seconde période contre Nantes, mais à la pause le champion du monde s'est retrouvé dans le vestiaire de l'arbitre suite à des propos accusateurs.

Auteur de deux gros ratés en première période contre Nantes, Kylian Mbappé a réclamé en toute fin de cette même première mi-temps un penalty suite à une action dans la surface des Canaris où Dennis Appiah l’a légèrement touché, alors que le champion du monde s’était déséquilibré tout seul. En rentrant vers les vestiaires, Kylian Mbappé, marchant seul vers le couloir à plusieurs mètres des officiels s’est plaint de manière audible, huis-clos oblige. Cible des propos, courtois mais accusateurs, à l’encontre d’Hakim Ben El Hadj, arbitre de ce Nantes-PSG. « Tous les ans, c’est pareil. Ils viennent nous mentir ici à chaque fois. Vous faites des réunions de trois heures à chaque fois. Il ne faut pas venir nous mentir monsieur l’arbitre », a lancé Kylian Mbappé. Visiblement le message a été entendu, et Hakim Ben El Hadj a décidé de convoquer la star du Paris Saint-Germain dans son vestiaire.

L’attaquant, visage fermé, est donc venu rencontrer les arbitres en compagnie de Marquinhos, capitaine du PSG, Leonardo, directeur sportif et de Bouabdella Bessedik, salarié détaché du club auprès des joueurs. L’explication a été rapide sans que l’on sache la teneur des échanges. Mais après cette pause, Kylian Mbappé est apparu surmotivé et a obtenu un penalty pour une faute très légère d'un défenseur nantais, l’attaquant français du PSG se faisant justice. De là à y voir un effet direct de l'échange entre Kylian Mbappé et l'arbitre du match, il n'y a qu'un pas qu'évidemment il est impossible de franchir. Mais du côté nantais, on peut évidemment être étonné de tout cela.