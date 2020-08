PSG : Mbappé cartonne, il peut remercier Anelka…

Dans : PSG.

A l’instar de Kylian Mbappé, Nicolas Anelka a également porté très jeune les couleurs du club de sa ville, à savoir le Paris Saint-Germain.

On ne peut pas dire que celui qui a également joué au Real Madrid, à Arsenal ou à Manchester City ait connu la même réussite que Kylian Mbappé dans la capitale française. Mais dans une interview accordée au Parisien à la veille de la sortie d’un documentaire lui étant consacré sur Netflix, Nicolas Anelka a estimé que son parcours avait permis de faire tomber certains obstacles profitant aujourd’hui à des jeunes joueurs pétris de talents comme c’est le cas de l’ancien Monégasque. Explications…

« Je le fais déjà quand on me sollicite pour des conseils. Les jeunes connaissent mon parcours et il les intéresse. J'aime leur parler. Ils savent ma force mentale et m'interrogent là-dessus. Si Mbappé pourrait me demander des conseils ? Non car Mbappé est aussi fort techniquement que mentalement. Mais je suis passé avant lui pour enlever les obstacles. Je suis un des premiers à être parti à l'étranger ou à avoir signé un gros transfert. J'ai aussi été le premier à travailler en famille, avec mes frères, à une époque où c'était mal vu dans le milieu. Aujourd'hui, c'est presque naturel. J'étais un pionner et le pionner, il prend des coups. Mais j'ai ouvert la voie. Un Mbappé, avec toute sa force, profite aussi de mon vécu d'il y a 20 ans. Et il a bien raison » a indiqué Nicolas Anelka au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Pour la petite histoire, Kylian Mbappé totalise déjà le même nombre de buts que Nicolas Anelka en Equipe de France, en dépit de son très jeune âge.