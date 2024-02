PSG ‍: Leipzig met fin à la fake news sur Xavi Simons

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une saison plus qu’aboutie du côté du RB Leipzig, Xavi Simons va bel et bien revenir au Paris Saint-Germain l’été prochain, selon les dires du directeur sportif du club allemand.

Cette saison, Xavi Simons est tout simplement inarrêtable. Une nouvelle fois décisif avec un but lors de la victoire de Leipzig face au Borussia Mönchengladbach samedi en Bundesliga (2-0), l’international néerlandais fait assurément partie des meilleurs joueurs du championnat allemand. Avec six buts et sept passes décisives, le joueur de 20 ans a vraiment changé de dimension au cours des derniers mois. Au grand bonheur du PSG, qui va récupérer un tout autre joueur à l’issue de cet exercice 2023-2024. Prêté au RBL sans option d’achat lors du dernier mercato estival, Xavi Simons va effectivement revenir à Paris la saison prochaine. C’est en tout cas l’annonce faite par Rouven Schröder, à l’issue de la nouvelle belle prestation de l’ancien joueur du PSV.

« À la fin de la saison, Xavi Simons rentrera à Paris »

🚨 Le directeur sportif du RB Leipzig dément les informations selon lesquelles le prêt de Xavi Simons serait de 18 mois ! ❌🐂



« Il retournera à Paris à la fin de cette saison. C'est pas un prêt de 18 mois. On pourrait demander un nouveau prêt au PSG mais je ne suis pas… pic.twitter.com/ypy1AskUXH — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 18, 2024

« Pour le moment, c'est le début d'une réflexion plutôt négative. Cependant, ce n'est que ma supposition. À la fin de la saison, Xavi Simons rentrera à Paris. Ce n'est pas un prêt de 18 mois. Et nous aurons donc l'occasion de redemander son prêt cet été. Cela dépendra de la façon dont Paris s'alignera après le départ de Mbappé », a expliqué le directeur sportif du RB Leipzig au micro de Sky Allemagne. Avec cette déclaration, Schröder fait taire toutes les rumeurs en confirmant que son crack néerlandais va retourner à Paris, où ce dernier dispose d’un contrat jusqu’en 2027. Recruté pour 4 millions d’euros l’été dernier, Xavi Simons en vaut aujourd’hui plus de 70 ME. Autant dire que le PSG a bien fait de prêter sa pépite en Bundesliga. Et avec le départ de Kylian Mbappé, l’attaquant néerlandais pourrait bien être le renfort attendu par Paris pour enclencher le nouveau projet du PSG.

De leur côté, les journalistes Abdellah Boulma et Loïc Tanzi ont chacun confirmé leur information à ce sujet, à savoir que Xavi Simons pourrait bien rester six mois de plus à Leipzig sans que le PSG n'ait le dernier mot.