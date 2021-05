PSG : Mbappé blessé, c'est mort pour Paris ?

Dans : PSG.

Très en dedans de son niveau habituel face à Manchester City en Ligue des Champions mercredi (1-2), Kylian Mbappé était finalement blessé…

La (mauvaise) nouvelle est tombée vendredi. Le champion du monde est victime d’une contracture au mollet droit. Une blessure contractée face à Man City cette semaine, alors même que l'international français avait fini la rencontre. Désormais, c’est la course contre-la-montre qui est lancée pour le match retour contre Man City. D’ores et déjà forfait contre Lens ce samedi en L1, Mbappé va multiplier les séances de soins pour tenter un retour express.

Pochettino a des remords

Un coup dur qui donne des regrets à Mauricio Pochettino. « On en a parlé avec le staff médical, le secteur de la performance et lui. Je l'ai vu presque en train de voler contre Metz tellement il était bien. Il n'avait pas joué contre Angers, le match d'avant. Mais il a reçu un coup qui aurait pu intervenir à n'importe quel moment du match. Cela peut arriver. Ce n'est pas un problème grave mais cela a créé un déséquilibre musculaire au mollet. On avait un Kylian Mbappé à son meilleur niveau physique… Nous espérons que ce ne soit pas grave et qu'il sera rapidement de retour parmi nous », a lancé l’entraîneur argentin du PSG en conférence de presse d’avant-match.

« Avec cette blessure de Mbappé, City reste aux commandes »

Cette blessure de Mbappé fait en tout cas le bonheur de la presse anglaise, qui envoie déjà City en finale de la C1. « Les fans de Manchester City vont retenir leur souffle à propos de Kylian Mbappé, qui pourrait manquer la demi-finale de la Ligue des Champions de mardi. Avec cette blessure de Mbappé, City reste aux commandes pour atteindre la première finale européenne du club depuis son triomphe en Coupe des vainqueurs de coupe en 1970 », peut-on par exemple lire dans le Daily Star. Si les Citizens partent forcément favoris après leur victoire 2-1 au Parc des Princes à l’aller, rien n’est fait dans cette demie. Surtout que Paris pourra toujours compter sur Neymar, si jamais Mbappé venait à déclarer forfait.