PSG : Mbappé blessé et forfait contre Lens

Toujours à la lutte pour le titre de champion de France, le PSG ne peut pas se permettre de faire l’impasse sur le match de ce samedi face à Lens.

Néanmoins, c’est aussi avec le match retour face à City dans un coin de la tête que les joueurs parisiens abordent cette rencontre du week-end. Résultat, Mauricio Pochettino devra forcément faire tourner et plusieurs joueurs limites physiquement ce mercredi vont manquer la rencontre face aux Sang et Or. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, qui souffre d’une contracture au mollet selon le PSG, et ne sera pas de la rencontre ce samedi. L’attaquant parisien s’est surtout tenu la cuisse pendant la 2e période face aux Citizens, mais le verdict est tombé. Et Mauricio Pochettino espère qu’il ne s’agit que d’une simple alerte.

« Kylian Mbappé a une gêne au mollet droit. Nous espérons que ce ne soit pas grave et qu'il sera rapidement de retour parmi nous », a souligné l’entraineur parisien, qui ne déplore pour le moment pas d’autres absents dans son effectif.