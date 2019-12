PSG : Mbappé aux JO, il se prend un énorme stop !

Dans : PSG.

Cela va certainement être un sujet de discussions dans les mois à venir, mais malgré son désir de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, Kylian Mbappé risque de se heurter à la volonté de son club.

Ces derniers jours, Noël Le Graët avait fait savoir qu’il appréciait la démarche de son champion du monde d’enchainer l’Euro avec l’épreuve olympique au Japon, même si, cette dernière ne faisant pas partie du calendrier FIFA, il faudrait l’accord du PSG. Le président de la FFF compte aller le demander personnellement, mais il sait déjà quelle sera la teneur du discours de Leonardo. Le directeur sportif du Paris SG a fait savoir qu’il n’était pas chaud pour voir sa pépite accumuler les matchs pendant l’été.



« C'est difficile. Aujourd'hui, le calendrier est très chargé. il y a trop de matchs pour une saison. Aujourd'hui, on a dix joueurs qui ont eu des blessures. On doit bien gérer notre joueur et le protéger et le défendre. Il a besoin de son repos », a prévenu sur RMC le dirigeant parisien en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions en Suisse. Reste à savoir ce qu’en pense Kylian Mbappé, qui sait aussi se montrer déterminé quand il veut quelque chose, et ne devra pas non plus être trop contrarié pendant l’été, sachant le désir ardent du Real Madrid de le faire venir au mercato.