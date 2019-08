PSG : Neymar transféré, c'est maintenant ou jamais balance Riolo

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone mais également du Real Madrid au mercato, Neymar n’est pas certain de poursuivre l’aventure en France. Désireux de faire ses valises, le Brésilien est néanmoins toujours officiellement un joueur du PSG. Et à priori, ce dossier n’est pas parti pour se régler dans les prochains jours. Ce qui inquiète fortement Daniel Riolo, lequel se demande bien comment Paris va pouvoir compenser l’éventuel départ de Neymar dans les derniers jours du mercato, si ce transfert venait à se finaliser dans le money-time.

« Après tout ce qui a été dit non pas par les "observateurs" mais par le monde du foot (joueurs, dirigeants, amis) le voir rester au PSG serait dingue. La façon dont le club gère ce dossier, à la fois distante et ferme, me plaît bien. La tendance demeure au départ, mais dans ce cas, le PSG reprend sans le remplacer ? Les grands joueurs ne seront bientôt plus sur le marché. Paris sans Neymar, ou le virage vers l’humilité. Ça aussi, c’est tendance » a indiqué l’éditorialiste de RMC, pour qui le PSG doit accélérer le mouvement et vendre Neymar au plus vite. Sans quoi il sera difficilement possible de le remplacer avec un joueur de qualité équivalente…