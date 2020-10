PSG : Mbappé au Real en 2021, c’est non !

Dans : PSG.

C’est le transfert le plus attendu de l’été prochain, pour ne pas dire de ces dernières années.

En juin 2021, Kylian Mbappé sera à un an de la fin de son contrat avec le PSG. En l’absence de prolongation, sa vente sera forcément à l’étude, pour éviter de laisser partir un tel joueur contre zéro euro un an plus tard. Nasser Al-Khelaïfi travaille déjà depuis plusieurs mois à une prolongation de contrat, mais pour le moment cela ne donne absolument rien. Le champion du monde français assure se concentrer sur le terrain, et n’ouvre vraiment pas la porte à un nouveau contrat. Alors, le PSG dans l’impasse, et donc obligé de transférer son attaquant au Real Madrid ?

Ce ne sera pas le cas, et c’est un personnage du football très bien placé qui l’annonce. Ancien gardien du Real Madrid, Francisco « Paco » Buyo est désormais implanté à Doha où il fait partie des consultants spécialisés de BeIN Sports dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Malgré sa casquette d’ancien taulier de la Maison Blanche, Buyo prévient tout le monde, l’arrivée de Mbappé au Real ne sera pas une formalité, bien au contraire. « Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid en 2021. Les Qataris ne veulent pas en entendre parler », a prévenu le consultant, bien placé pour savoir que les patrons du PSG peuvent aussi dicter leur loi tant qu’il existe un contrat en cours. Une prise de position forte qui peut aussi avoir pour but de faire réfléchir le clan Mbappé, qui doit se dire que son transfert au Real Madrid en 2021 ne sera peut-être pas aussi simple, et qu’il serait intéressant de s’asseoir à la table des négociations pour voir ce que le PSG lui propose de son côté…