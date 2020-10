PSG : Mbappé à Madrid, Zidane ne se cache plus !

Dans : PSG.

Le Real Madrid a renfloué les caisses cet été en vendant pour 100 ME. Un comportement certainement pas étranger à la volonté de recruter Kylian Mbappé.

Comme à chaque fin de mercato, le moment est venu d’analyser les faits et gestes des clubs sur cette période estivale. Le petit jeu débute afin de savoir qui s’est le mieux renforcé ou au contraire, qui n’a pas recruté. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, un cador européen a laissé le chéquier au placard. Indice, il est le recordman de victoires finales en Ligue des Champions, le Real Madrid. En effet, le champion d’Espagne a décidé de ne pas bouger le petit doigt sur le plan des arrivées. Cela ne l’a cependant pas empêché de se débarrasser de huit éléments, dont Achraf Hakimi (40 ME à l’Inter) et Sergio Reguilon (30 ME à Tottenham).

Plusieurs joueurs ont également été prêtés, c’est le cas de Gareth Bale à Tottenham. Au total, le Real a récolté pas moins de 100 ME. Un bénéfice non négligeable surtout au vu de la crise qui frappe le monde du ballon rond. Il est légitime de s’interroger néanmoins sur la stratégie du club madrilène. Remplir les caisses pour recruter Kylian Mbappé l’été prochain ? C’est le chemin le plus probable et Goal confirme cette solution évidente. Annoncé au Real Madrid dans les années à venir, le champion du monde et vice-champion d’Europe n’a toujours pas prolongé son contrat qui le lie pour le moment jusqu'en 2022 avec le PSG. En juin prochain, il entrera dans sa dernière année de contrat si sa situation contractuelle n’a pas bougé. Un danger pour le PSG et une aubaine pour le Real, qui sait qu'il faudra toutefois plus que 100 ME pour rafler la mise.