PSG : Mbappé au niveau de Neymar, c'est maintenant !

Par Alexis Rose

Alors que Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain, Mathieu Bodmer a peut-être trouvé la solution pour le faire changer d’avis.

Dans une semaine, le club de la capitale française saura s’il peut compter ou non sur Kylian Mbappé cette saison. En attendant une éventuelle approche du Real Madrid en cette fin de mercato, le PSG tente toujours de prolonger le bail de son champion du monde. Pour cela, Paris a proposé un nouveau contrat de cinq ans au Français. Tout cela assorti d’une grosse revalorisation salariale, qui le laisserait toutefois en troisième place dans la hiérarchie des salaires au PSG, derrière Leo Messi et Neymar. Cette proposition faite par Leonardo, Mbappé l’a vite écarté, vu qu’il pense surtout à rejoindre le Real, et pourquoi pas libre en 2022. Autant dire que le PSG aura du mal à arriver à ses fins avec l’ancien Monégasque. Mais pour Mathieu Bodmer, Paris a une dernière solution pour essayer de conserver Mbappé : lui offrir le même salaire que Neymar.

« Cela doit être la tête de gondole du PSG »

« Par rapport à son évolution et au projet du projet du PSG, je pense qu'il est au bon endroit avec les Neymar et Messi. Nous ne sommes pas dans la négociation après... Mais si j'étais dirigeant du PSG, je l'alignerais sur le salaire de Neymar. Messi, c'est hors-catégorie et il vient d'arriver. Mais à un moment donné, tu dois partir avec tes deux têtes d'affiches qui sont Mbappé et Neymar. Neymar pour l'international, Mbappé pour la France et les États-Unis, parce que c'est là où est son marché aujourd'hui. Il vend énormément de maillots, il est plus jeune que Neymar et sera encore là après le Brésilien normalement. Cela doit être la tête de gondole du PSG, qui est un club français. C'est l'un des plus grands joueurs français aujourd'hui et il sera peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Ce serait dommage de partir dans un autre club. Après, la réflexion, c'est lui qui la détient », a lancé le nouveau consultant de RMC, qui ne comprend pas pourquoi le public du Parc des Princes a récemment sifflé Mbappé… Alors qu’un soutien de poids de la part des supporters parisiens aurait pu faire pencher la balance en la faveur du PSG.