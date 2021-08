PSG : Mbappé au Real, l'Espagne crie victoire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La presse espagnole est littéralement en feu à une semaine de la fin du marché des transferts. L’idée de voir Kylian Mbappé arriver dès cet été au Real Madrid est entretenue avec une férocité rarement vue.

Il faut dire que le championnat espagnol se cherche désormais une vedette, alors que le Barça et le Real font beaucoup moins peur, et que l’Atlético Madrid sans véritable star mondiale domine le championnat. Aller chercher l’attaquant du PSG serait un coup de maitre, et permettrait de faire changer de dimension une Maison Blanche qui reste bien évidement prestigieuse, mais a perdu de sa superbe depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

Une situation visiblement intenable pour Marca, qui met le paquet ce mardi pour entretenir l’idée d’un transfert. « Plus proche que jamais », assure le quotidien espagnol, qui titre même que le PSG a « ouvert la porte » à un transfert de Kylian Mbappé. C’est bien évidemment le refus de l’ancien monégasque de prolonger, avec une nouvelle offre de 5 ans + 1 an en option qui serait tombée à l’eau, qui motive le média pro-madrilène. Ce dernier assure que tout a été géré le plus discrètement possible, mais que le Real est prêt à bondir le moment venu pour faire venir le champion du monde français.

Pas un problème d'argent pour le Real !

Et pour Madrid, ce ne serait pas une question d’argent. L’idée de récupérer un joueur encore sous contrat avec le PSG n’a pas de prix pour Florentino Pérez, qui serait prêt à monter jusqu’à 170 ME si jamais l’opportunité se présentait réellement. Recruter Kylian Mbappé, c’est l’assurance d’avoir la star à venir du football pour plusieurs années, et un pari donc hautement rentabilisé sur la durée. Le fait d’avoir perdu plusieurs joueurs, et donc aussi libéré de la masse salariale, permet au club merengue de s’offrir une belle marge sur le transfert, et surtout sur le futur salaire de Mbappé.

Deux éléments peuvent donc précipiter une vente dans les prochains jours. Le fait que Mbappé soit imperméable à la pression, qu’elle soit mise par les supporters avec les sifflets, ou par les dirigeants avec leurs déclarations et leur propositions de prolongation répétées. L’autre élément selon la presse espagnole, est que le Qatar a compris que son numéro 7 n’avait pas envie de rester sur le long terme, et que rien ne pourrait lui faire changer d’avis. Le fait de s’être offert Lionel Messi laisse donc une petite liberté pour une énorme vente tout en conservant une attaque de prestige. Une théorie qui se défend, même si ce n’est pas du tout le point de vue de Nasser Al-Khelaïfi. Et c’est encore le président du PSG qui aura le dernier mot, pour la semaine à venir, et pour tout le reste de la saison, dans le dossier Kylian Mbappé.