PSG : Mbappé au Barça, même Fabregas n'y croit pas

Avec 30 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a encore réalisé une saison folle au PSG en 2019-2020.

Des chiffres qui confirment années après années que le buteur de l’Equipe de France est l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et c’est précisément pour cela que le Real Madrid rêve de lui mettre le grappin dessus. Intéressé avant même le transfert de Mbappé à Paris par le champion du monde 2018, Florentino Pérez ne devrait pas tenter sa chance cet été. En revanche, il est certain que le Real Madrid lancera l’assaut en 2021 afin de recruter Kylian Mbappé. Et selon Cesc Fabregas, pur produit de la Masia, le centre de formation du Barça, qui connait l’avant-centre de Paris pour l’avoir affronté avec Monaco, il est évident que le n°7 du PSG a tout pour s’imposer dans un club de la dimension du Real Madrid. Ou du Barça, qui sait…

« En tant que milieu de terrain, je le considère comme l’un des attaquants avec qui j’aimerais jouer. Il va bien dans l’espace, il a un timing brutal. Il a une définition, il a faim... C’est un garçon qui veut être le meilleur. Le voir jouer est un délice, il s’intégrerait vraiment bien au Real Madrid. À Barcelone aussi, mais je pense surtout au Real » a indiqué le champion du monde espagnol au cours d’un entretien avec RTVE. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à éviter ce transfert qui semble se dessiner comme une évidence, en parvenant par exemple à prolonger le contrat de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. Pour rappel, la presse espagnole indiquait pas plus tard que mercredi qu’en cas de prolongation, Mbappé exigerait une clause de libération en cas d’offre du Real Madrid l’été prochain…