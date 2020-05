PSG : Mbappé prêt à prolonger avec une incroyable clause !

Dans : PSG.

Lié au PSG jusqu'en 2022, Kylian Mbappé est sous pression pour prolonger avec le club de la capitale. Un accord semble possible, mais une clause aurait été exigée par la star.

Tandis que la presse catalane paraît avoir compris que Neymar ne reviendra pas au FC Barcelone lors du prochain mercato, du côté des médias madrilènes on voit toujours Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid, mais là encore en se montrant très patient. Et pour cela, les Merengue comptent sur le champion du monde français du Paris Saint-Germain. AS affirme que cela pourrait même se concrétiser par…la prolongation de contrat de Kyian Mbappé au PSG. Mis sous pression par Leonardo, lequel reçoit directement les consignes du Qatar dans cette opération, le clan Mbappé se serait résolu à accepter de prolonger l’engagement du joueur au-delà de 2022, ce qui pourrait lui permettre de d’ores et déjà empocher une énorme hausse de salaire proche de celui de Neymar.

Mais le quotidien madrilène affirme que pour accepter de prolonger au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait exigé qu’une clause libératoire soit incluse dans cette prolongation. « La clause stipulée dans le nouveau contrat lui permettrait de rejoindre le Real Madrid (ou un autre grand club) pour un montant fixe. Une sorte de méga clause comme celle qui avait permis à Neymar de passer de Barcelone au PSG pour 222ME », relate Marco Ruiz, journaliste en charge du Real Madrid pour AS. Cette histoire ferait un grand gagnant, Kylian Mbappé, et un grand perdant, le Real Madrid, qui veut éviter à tout prix que l’attaquant français prolonge au Paris Saint-Germain, ce qui permettrait de le faire venir pour moins cher que la clause qui sera fixée par le joueur et le PSG. Le feuilleton Mbappé continue.