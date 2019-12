PSG : Mbappé au Barça contre Griezmann, Dembélé et 120ME ?

Dans : PSG.

Même si c'est du côté du Real Madrid que le nom de Kylian Mbappé revient sans cesse ces dernières semaines, OK Diario affirme ce mercredi que le FC Barcelone va faire une offre XXL au PSG lors du prochain mercato.

L’été dernier, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont titillés sur le dossier Neymar, même si au final la star brésilienne du Paris Saint-Germain n’a pas bougé. Mais lors du mercato estival 2020, la bataille entre les deux géants du foot mondial pourrait se reporter sur un autre joueur du PSG, Kylian Mbappé. Alors que Zinedine Zidane et les Merengue font les yeux doux au champion du monde, Eduardo Inda, patron de la rédaction d’OK Diario a jeté un pavé dans la mare lors de la célèbre émission, El Chiringuito de Jugones. Pour le journaliste espagnol, le FC Barcelone se prépare dans l’ombre à tout faire pour convaincre Kylian Mbappé de venir en Catalogne plutôt qu’au Real Madrid.

Et Eduardo Inda de préciser cette offre XXL qui pourrait arriver à Nasser Al-Khelaifi en provenance de Catalogne pour s’offrir Kylian Mbappé. « Le Barça veut faire une offre pour Mbappé, je pense que c'est plus pour torpiller sa signature à Madrid et pour se venger du fait que Madrid s'est mêlé du dossier Neymar. Donc le Barça offrira Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et 120ME au PSG pour avoir Kylian Mbappé », a expliqué le directeur du média espagnol, qui explique que du côté de Leonardo et du Paris SG on apprécie le profil des deux attaquants français proposés dans le deal. Reste tout de même à savoir si Kylian Mbappé pourrait tourner le dos au Real Madrid, surtout pour rejoindre le pire ennemi de la Maison Blanche.