PSG : Mbappé apte le 12 août, c'est garanti par le Dr Maboul du foot

Présent en conférence de presse mercredi en marge du match amical du PSG contre Sochaux, Thomas Tuchel ne s’est pas montré optimiste concernant Kylian Mbappé.

« S’il pourra jouer contre l’Atalanta ? Aucune idée » a glissé l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, avant de répéter que le délai était « court » et qu’il espérait simplement que l’international tricolore puisse prendre place sur le banc des remplaçants. Le pessimiste a donc remplacé l’espoir qui circulait dans les couloirs du Camp des Loges et chez les supporters du PSG au début de la semaine. Néanmoins, il est légitime de se demander si Thomas Tuchel n’était pas en pleine séance de bluff face aux caméras après le match contre Sochaux. C’est ce que pense Eduardo Santos, célèbre pour avoir soigné David Luiz en un temps record en 2015 même si ses méthodes sont décriés, et qui a estimé dans une interview accordée à Foot Mercato que Kylian Mbappé serait apte pour le match contre l’Atalanta Bergame mercredi à Lisbonne. Du moins si c'était lui qui était en charge de son cas...

« Une blessure de cette nature, j'en ai géré plusieurs dans ma carrière. Je me souviens par exemple de Mauricio, milieu brésilien du Zenit, qui avait une entorse de grade 3 de la cheville, avec un œdème, avec des ligaments touchés. Il a joué douze jours plus tard » explique-t-il avant de poursuivre. « Cela me surprendrait vraiment que Mbappé, vu son importance et sa blessure, ne joue pas le 12 août. Je ne sais pas comment travaille le département médical du Paris SG, je ne connais pas leurs méthodes et je ne veux pas porter de jugement. Je dis juste que, s'il était ici, suivi par mon service, il jouerait à coup sûr le 12 août (…) On ne traite pas une blessure, on la gère. Il y a une série de paramètres à gérer autour de la blessure, il faut aussi remettre le joueur en confiance, en conditions. Je n'ai aucun doute qu'il soit très professionnel alors il n'y a aucun doute pour moi » a expliqué le chef du service médical du Shanghaï SIPG, très confiant au sujet de la participation de Kylian Mbappé à l’affiche de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame.