PSG : Mbappé, son incroyable sprint pour défier l'Atalanta

Sérieusement touché à la cheville lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, Kylian Mbappé est mis depuis ce jour dans la case des incertains pour le match face à l’Atalanta.

L’attaquant du PSG travaille à fond, du matin au soir, pour retrouver la souplesse de sa cheville et pouvoir reprendre la course sans gêne, mais à l’heure actuelle, il est encore trop juste. Le Parisien l’avoue ce jeudi, les dirigeants franciliens excluent pour le moment toute titularisation de Mbappé pour le match face à Bergame, mercredi prochain. Le timing est trop juste, et le risque de voir le champion du monde rechuter est réel. Il faudrait une incroyable amélioration dans les prochaines heures, avant le test qui sera effectué samedi à Faro, lors de l’arrivée des Parisiens dans leur camp de base au Portugal.

Pour le moment, l’objectif de l’ancien monégasque est de prendre place sur le banc de touche contre l’Atalanta, et être ensuite disponible pour les éventuelles demi-finales. Que se passera-t-il toutefois si le PSG est en situation délicate face aux Italiens, et que Thomas Tuchel a besoin d’armes offensives sur son banc de touche, avec un Di Maria suspendu ? La situation est délicate mais Mbappé est clairement prêt à prendre des risques pour aller chercher la Ligue des Champions. Son envie d’être disponible pour aider son équipe contre Bergame est décuplée, et le pousse à poursuivre sa rééducation jusqu’à tard le soir dans la piscine de son appartement, espérant de bonnes nouvelles des prochains examens. Il mise ensuite sur le temps de repos de six jours entre le quart et la demi-finales, en cas de qualification bien sûr, pour récupérer une place de titulaire au meilleur des moments. Un programme qui fait rêver les fans du PSG.