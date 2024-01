Urgence en défense, le PSG cible un international argentin

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain négocie actuellement avec le LOSC pour s'offrir les services de Leny Yoro. Si ce transfert ne parvient pas à se réaliser, le club parisien pourrait se rabattre sur un autre défenseur, qui évolue en Italie.

Avec les blessures de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe, le PSG souhaite absolument recruter un défenseur central lors de ce mercato hivernal. La priorité est Leny Yoro mais Lille est assez réticent à l'idée de vendre sa pépite au milieu de la saison. Ainsi, la direction parisienne doit éventuellement songer à un autre joueur. La presse italienne a récemment évoqué la possibilité que Paris signe Diego Llorente. Le défenseur est prêté à l'AS Roma et risque de faire les frais de l'arrivée récente de Daniele De Rossi comme nouveau coach du club de la Louve. Toutefois, le journal l'Équipe avance qu'une piste encore plus crédible est également en Serie A. Le taulier de la Fiorentina Lucas Martínez Quarta plaît beaucoup à Luis Campos.

Le PSG trouve son plan B en cas d'échec avec Yoro

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Martinez Quarta (@chinomartinezquarta96)

Le club italien réalise un bon début de saison avec une quatrième place en championnat. Également engagée en Conference League, la Viola possède plusieurs joueurs très intéressants au sein de son effectif, notamment Lucas Martínez Quarta. Le joueur argentin compte 12 sélections avec l'Albiceleste et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de la Serie A à son poste. Le PSG suit de près sa progression. À 27 ans, l'ancien joueur de River Plate pourrait passer un cap dans sa carrière en signant à Paris. Leny Yoro reste la cible prioritaire mais en cas de refus, le club parisien pourrait se pencher sérieusement sur le natif de Mar del Plata, évalué à 14 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Une somme largement inférieure aux 50 millions d'euros évoqués pour obtenir Yoro.