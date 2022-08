PSG : Mbappé agressé au Brésil, Neymar hors de cause

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé s’est attiré les foudres du sélectionneur brésilien Tite et malgré les polémiques actuelles, Neymar n’y est pour rien. Du moins, le numéro 10 du PSG et de la Seleçao n'est pas à la base de la polémique.

Kylian Mbappé n’a décidément pas la cote au Brésil ces derniers temps. Englué dans la polémique du « penaltygate » avec Neymar, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est également attiré les foudres du sélectionneur brésilien, Tite. Et les récents accrochages entre Neymar et Kylian Mbappé n’y sont pour rien puisque l’entraîneur de la sélection brésilienne a reproché au champion du monde français ses déclarations, tenues il y a quelques mois, au sujet de la compétitivité du football sud-américain. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des Nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe » avait alors expliqué Kylian Mbappé en réponse à une question sur la compétitivité des différents pays lors du Mondial.

Tite reprend Kylian Mbappé de volée

Des déclarations qui ont fait bondir Tite, lequel vient de répondre à Kylian Mbappé dans des propos relayés par le média brésilien Lance. « Pour moi, la coupe à laquelle Mbappé fait référence (la Coupe du monde) ne concerne pas les éliminatoires. Peut-être qu'il parle de ces affrontements de la Ligue des Nations ou des matches amicaux européens, mais pas des éliminatoires (sud-américains). Pardon, nous n'avons pas l'Azerbaïdjan contre qui jouer. Ici, il n'y a personne pour vous apporter de l’eau. Lors des éliminatoires, ce sont tous des matches avec un degré de difficulté très élevé. Je parlais récemment à un chroniqueur uruguayen, et il m'a dit : « jouer en Bolivie, c'est très difficile. Jouer à Cochabamba, c'est très difficile. Jouer en Uruguay, c'est très difficile. Et la campagne que vous avez faite, putain, c'est impressionnant ". Je suis sûr que Mbappé ne connaît pas cette difficulté, il n’a pas cherché à savoir » a expliqué le sélectionneur brésilien, reprenant Kylian Mbappé de volée au sujet de la compétitivité du football sud-américain. De quoi faire grimper la température entre le Brésil et Mbappé.

Même si cette sortie n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain et la polémique en cours entre les stars que sont Mbappé et Neymar, le timing laisse quand même penser que Tite ne s'est pas lancé dans cette histoire pour rien. C'est peu dire qu'au Brésil, voir l'ancien joueur du Barça devenir le lieutenant du champion du monde français est considéré comme un scandale absolu. Et cela alors qu'il y a encore quelques mois, Ney se faisait détruire dans son propre pays en raison de son hygiène de vie, la Seleçao ayant besoin d'un joueur à 100% et pas d'un footballeur intermittent. Les intérêts du PSG et du Brésil étant finalement les mêmes, les propos du sélectionneur sud-américain ne doivent probablement rien au hasard, et Neymar doit rire en coin de voir qu'il est passé de vilain petit canard en joueur indispensable en seulement trois matchs.