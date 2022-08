Neymar agresse Mbappé, nuit bouillante au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le calme n'aura pas duré très longtemps au PSG puisqu'après deux journées de Ligue 1, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est déjà explosive. La star brésilienne ne veut pas être un lieutenant du joueur français.

C’est une évidence, Kylian Mbappé n’était pas d’humeur joyeuse samedi soir au moment où le Paris Saint-Germain retrouvait le Parc des Princes. Outre l’épisode du penalty raté, l’attaquant tricolore n’a pas célébré son superbe but, et c’est la mine sombre qu’il a quitté le terrain lorsque Christophe Galtier l’a remplacé en toute fin de match. Comme d’autres joueurs parisiens, Mbappé a également filé vers le vestiaire au moment du coup de sifflet final, laissant quelques rares coéquipiers aller saluer des supporters pourtant heureux. Visiblement le champion du monde était tracassé, au moment même où Neymar exultait et recevait l’ovation du Parc, quelques mois seulement après avoir été hué. pour justifier l’attitude de Kylian Mbappé, Galtier a immédiatement dégainé des arguments sportifs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« C'est un compétiteur, il veut être bon, il veut l'être rapidement. Mais un footballeur de haut niveau, ce n'est pas on/off, il faut un peu de temps pour retrouver 100% de ses capacités athlétiques (…) Ce sont des joueurs qui aiment marquer, qui veulent marquer, qui attaquent, c’est un peu normal qu'il soit non pas déçu mais un peu à court physiquement par rapport à ses partenaires. » D’autres, dont L’Equipe, évoquent des « problèmes personnels ». Mais la nuit allait apporter un autre élément cette fois nettement plus musclé et moins politiquement correct, Neymar étant toujours prompt à se ruer sur les réseaux sociaux. Et le PSG va devoir désormais une crise autrement plus sérieuse qu'un simple coup de déprime de celui qui prolongé jusqu'en 2025 alors que le Real Madrid lui tendait les bras.

Un like et Neymar fait exploser le PSG

Maintenant il va falloir gérer ce like de Neymar qui est une véritable bombe. Au delà du like il envoi un message fort, la saison commence très bien et le PSG n’a pas besoin de cela. C’est là que nous allons voir si Galtier a les épaules pour gérer tout cela pic.twitter.com/AySLfkUMCp — La Source Parisienne (@lasource75006) August 14, 2022

En effet, si la séquence du penalty manqué a semble anecdotique, elle ne l’a pas été pour tout le monde, et surtout pas pour Neymar. Le joueur brésilien, qui a négocié avec Kylian Mbappé afin de tirer, et réussir, le deuxième penalty accordé au PSG, est visiblement scandalisé de ne plus être le numéro 1 dans la hiérarchie, lui qui est considéré, à juste titre, comme le meilleur au monde dans cet exercice. Mais plutôt que de venir dire cela directement à Kylian Mbappé, aux médias et à Christophe Galtier, qui a confirmé que le Français était désormais en charge de tirer, Neymar a utilisé les réseaux sociaux et mis le feu en likant le message accusateur d’un de ses supporters. Ce message était d’une virulence extrême à l’encontre de Kylian Mbappé : « Maintenant c’est officiel, c’est Mbappé qui tire les penalties au PSG. C’est clairement une affaire de contrat car dans aucun club au monde, je dis bien aucun, Neymar serait le deuxième tireur. Il paraît qu’à cause de son contrat Mbappé est le propriétaire du PSG. » Et Neymar a donc apporté son soutien à cela en likant ce message, ce qui a évidemment vite repéré et relayé à travers toute la planète, d'autant que le numéro 10 parisien a ensuite montré qu'il appréciait un autre message : « Aujourd'hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a échoué. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l'équipe pour la saison. Une absurdité ! »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Avec le recul, d’autres éléments sont sortis, telle que cette séquence qui date d’il y a quelques semaines au Camp des Loges, où Neymar a ostensiblement refusé de faire un exercice avec Mbappé, préférant le faire avec Lionel Messi, ou même samedi avant le coup d’envoi contre Montpellier, le Brésilien tournant la tête afin de ne pas saluer Kylian Mbappé qui arrivait vers lui. Pour les supporters du Paris Saint-Germain, il est clair que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos doivent vite désamorcer la bombe…ou bien transférer Neymar avant la fin du mercato. Et il reste un peu plus de deux semaines pour cela. « Je me disais bien que tout se passait bien, toujours faire confiance à notre club pour nous sortir des histoires improbables », « ça demande un « projet sportif cohérent » pour mettre ce même projet sportif derrière son ego et son envie de stater sur penalty », « Maintenant il va falloir gérer ce like de Neymar qui est une véritable bombe. Au delà du like il envoi un message fort, la saison commence très bien et le PSG n’a pas besoin de cela. C’est là que nous allons voir si Galtier a les épaules pour gérer tout cela », les commentaires n’ont pas manqué et cela n’est pas terminé, d'autant plus que Neymar est depuis la reprise dans une forme extraordinaire.