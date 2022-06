PSG : Kylian Mbappé, ennemi numéro 1 du Brésil et de Neymar !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Au Brésil, on prend très mal les dernières informations selon lesquelles Neymar pourrait être mis dehors par le PSG. On enjoint ainsi le Brésilien de rentrer au pays tout en ciblant celui qui lui fait du tort, Kylian Mbappé.

Leurs images d'étreintes après des buts marqués au PSG ne convainquent plus personne au Brésil. Kylian Mbappé et Neymar vont-ils se déchirer cet été et même se séparer au PSG ? C'est ce que l'on pense dans le pays auriverde surtout depuis que Kylian Mbappé a prolongé son contrat dans le club parisien. Le Français a pris du pouvoir dans l'effectif, devenant le leader sur le terrain et au niveau du salaire. Les décisions prises par le club seront beaucoup plus concertées avec leur nouvelle star française et cela risque bien de pénaliser d'autres éléments, Neymar en tête.

Neymar dehors, on fulmine contre Mbappé au Brésil

Neymar est devenu une cible pour les dirigeants parisiens, à cause de son comportement inadéquat avec celui d'un footballeur de haut niveau. Cela menace clairement son avenir au PSG et les bruits sur un départ du Brésilien sont de plus en plus persistants. Au Brésil, on indique même que Kylian Mbappé aurait donné son accord à un départ de son coéquipier. Cela ne favorise pas la popularité du gamin de Bondy dans le pays, déjà bien écornée par ses propos sur la supériorité du football européen sur le sud-américain il y a quelques semaines. L'ancien joueur Craque Neto, devenu consultant, a attaqué directement Mbappé et a tenté de convaincre Neymar de revenir au pays le plus vite possible.

“Neymar, nem tudo na vida é dinheiro ou talvez as coisas mais importantes do mundo você não compre com dinheiro. O que eu quero dizer com isso, manda o presidente do PSG para o cacete, manda esses caras para a casa do carvalho. Sai fora desse time.”



🗣️ Neto, na Band. pic.twitter.com/hsNW5cx8gf — Mundo da Bola (@mundodabola) June 28, 2022

« Je vais te dire un truc, Neymar, avec l'argent que tu as, envoie le PSG dans les roses. Sors de cette équipe qui a un patron génocidaire, son argent ne vaut rien, c'est de l'argent sale. Tu n'as pas besoin de cet argent, Neymar. Je vais te donner un conseil, viens à Santos. Laisse tomber les gars, prends un prêt. Qu'en pense Mbappé, pour parler du football sud-américain ? Qui es-tu, Mbappé ? Gagner une fortune, renoncer à aller au Real Madrid, qui es-tu à côté de Neymar ? [...] Neymar vient à Santos, jouer le Brasileirão, la Copa do Brasil, Santos sera l'équipe avec le plus d'audience à la télévision. Veux-tu rester dans ça, être humilié en France, dans cette petite équipe ? Le PSG à côté de Santos, c'est tout petit. Est-ce que ça vaut la peine de garder ce maillot ridicule de Jordan ou est-ce que ça vaut la peine de prendre le maillot de Pelé ? », a indiqué celui qui présente l'émission Donos Da Bola au pays. A plusieurs mois de la coupe du monde, un match France-Brésil va peut-être se lancer au PSG et la tension risque d'être bien présente.