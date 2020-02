PSG : Mbappé à Paris jusqu'en 2022, l'Emir ferme la porte

Dans : PSG.

Lié contractuellement avec le PSG jusqu'en 2022, l'avenir de Kylian Mbappé suscite des interrogations, alors que le Real Madrid tourne autour du joueur. Mais au Qarar, on a déjà tranché.

Kylian Mbappé a encore deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, mais les rumeurs se multiplient depuis des mois sur l’intérêt même pas caché du Real Madrid pour l’attaquant français du PSG. Tout cela alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi s’activent pour obtenir la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, en lui offrant un salaire colossal qui serait au niveau de celui de Neymar. Mais si les dirigeants du Paris SG discutent avec le clan Mbappé, du côté de Doha les choses semblent relativement claires au sujet d’éventuelles négociations avec le Real Madrid ou un autre club capable de mettre les 300ME sur la table pour s’offrir le champion du monde.

Le magazine Capital, qui s’intéresse au business qui entoure Kylian Mbappé, explique que le Qatar n’a nullement l’intention de vendre le joueur français avant 2022, et pour cause cette année-là, le pays gazier organisera le Mondial. Et jusqu’à cette date, l’Emir du Qatar n’a nullement l’intention de céder Kylian Mbappé. « Le Real Madrid le veut, mais le PSG fera tout pour le garder. Le Qatar, qui n’est pas dans une logique financière, ne voudra pas s’en séparer avant sa Coupe du Monde en 2022 », explique Vincent Chaudel, qui œuvre dans le marketing sportif. Reste qu’on voit mal Kylian Mbappé partir du PSG pour zéro euro dans deux ans, même si le Qatar aura largement amorti les 180ME payés en 2017 pour l’acheter à l’AS Monaco. Mais du côté de Doha, la promotion du Mondial 2022 est une priorité absolue.