PSG : Mbappé à Man United, le sale coup du Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Candidat au rachat de Manchester United, le Qatar pourrait débarquer avec Kylian Mbappé dans ses valises. Les potentiels repreneurs des Red Devils, déjà aux commandes du Paris Saint-Germain, envisageraient de transférer l’attaquant français en Angleterre histoire de le garder sous leur contrôle.

A Manchester United, le processus de vente devrait connaître une avancée décisive dans les prochaines semaines. Les candidats au rachat avaient jusqu’à ce vendredi pour transmettre leur offre concrète. Parmi eux, on peut penser que le Qatar a présenté de solides arguments financiers. Même si l’on ignore l’identité de son représentant, l’émir Al Thani n’étant pas autorisé à posséder le Paris Saint-Germain et les Red Devils, le pays du Golfe semble déterminé à l'emporter et à contourner le règlement de l’UEFA.

Mbappé du PSG à MU ?

Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour le champion de France en titre. Le club de la capitale et ses supporters pourraient être relégués au second plan dans l’esprit de leur propriétaire sans doute déçu après tant d’années d’investissements et d’échecs en Ligue des Champions. Et la rumeur lancée par la presse espagnole ne devrait pas rassurer les amoureux du Paris Saint-Germain. En effet, le site de Fichajes affirme que le Qatar souhaite récupérer Kylian Mbappé du côté de Manchester United.

Le Qatar qui rachète Manchester United. Mbappe qui rejoint son pote Rashford à United pour gagner la LDC…🤩 pic.twitter.com/DHkYg9hEEd — 𝙑𝙖𝙡𝙤𝙪𝙪🏴‍☠️ (@Vaalou69) February 16, 2023

Pour les Qataris, qui n’ont pas oublié les envies d’ailleurs du Français l’année dernière, ce serait une manière de garder l’attaquant sous leur contrôle. Autant dire que ce sale coup passerait mal du côté du Paris Saint-Germain, en grande partie dépendant de son buteur sous contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. Reste à savoir si Kylian Mbappé serait favorable à un départ à Manchester United. On sait que l’ancien Monégasque rêvait de rejoindre le Real Madrid. Quoi qu’il en soit, l’initiative du Qatar, si elle était confirmée, serait forcément mauvais signe concernant ses ambitions avec le pensionnaire de Ligue 1.

Mbappé rêvait de Liverpool

Et s'il y a un club anglais qui fait rêver Mbappé, c'est plutôt Liverpool, le grand ennemi des Red Devils. Mais avec les moyens financiers de l'un des clubs les plus riches de la planète, et le rachat de MU par le Qatar, les pièces pourraient se mettre en place pour provoquer un transfert inattendu en Europe. Surtout que, avec l'arrivée d'Erik Ten Hag, un nouveau jeu plus séduisant et convaincant est en train de se mettre en place, et de refaire de Manchester United une place forte de la Premier League. Les Red Devils peuvent en effet croire encore au titre, et surtout sont en position idéale de revenir en Ligue des Champions rapidement.