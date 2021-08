PSG : Mbappé à Madrid, un énorme indice confirmé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Fort d’une jolie enveloppe mercato, le Real Madrid promet de lancer les grandes manoeuvres pour recruter Kylian Mbappé dès cette saison. De quoi faire trembler le Paris Saint-Germain !

Est-ce que le club de la capitale française aura la chance d’aligner une attaque composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sur une pelouse de L1 ou de Ligue des Champions ? À l’heure actuelle, personne ne peut répondre à cette question. Car si le champion du monde a débuté ce nouvel exercice de façon normale après un été agité, dû notamment à ses échecs à l’Euro 2021 avec l’équipe de France, la recrue argentine et l’attaquant brésilien n’ont pas encore rejoué. Ce qui ne saurait tarder, vu que le retour des deux anciens amis du Barça pourrait avoir lieu la semaine prochaine lors du déplacement à Reims. Mais d’ici au 29 août, Mbappé sera-t-il encore un joueur du PSG ? Rien n’est moins sûr…

Mbappé prêt à aller au bras-de-fer avec le PSG ?

Alors qu’il continue de laisser planer le doute autour de son avenir à Paris, comme c’est le cas depuis plusieurs mois maintenant, la suite de son aventure au PSG s’écrit bien en pointillés. Car même si Nasser Al-Khelaïfi a promis sa prolongation aux supporters, le joueur de 22 ans, lui, ne l’entend pas de cette oreille. Au mieux, il partira à la fin de son contrat en 2022. Au pire, il fera ses valises avant la fin de l’été. Une théorie que le Real Madrid va tout faire pour confirmer. Selon les informations d’El Partidazo de COPE, Mbappé aurait exprimé son désir de rejoindre Madrid dès maintenant. Pour arriver à ses fins, il appuie notamment sur le fait que le PSG lui avait promis de le laisser partir quand il le voulait au Real lors des négociations de son transfert de 180 millions d’euros en 2017. Sauf que Mbappé est bien bloqué. Maintenant, peut-être qu’il ira jusqu’au bras-de-fer avec son club pour forcer son transfert.

Mbappe a eu une réunion avec le PSG où il a exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid. Il leur a dit qu'ils avaient dit en 2017 qu'ils lui permettraient de partir quand il le voudrait mais n'ont pas tenu leur promesse, le PSG ne le lâchera pas cet été. @partidazocope — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) August 20, 2021

Le Real a déjà préparé une vidéo pour Mbappé

En tout cas, du côté de la Maison Blanche, tout est prêt pour accueillir Mbappé. D’après la presse espagnole, un ancien employé de la chaîne de télévision du Real a avoué que le service communication de Madrid aurait déjà préparé une « énorme vidéo » d'accueil pour Mbappé. « Je dis juste qu’une télé d'un grand club sportif a déjà produit une énorme vidéo sur l'arrivée d'un footballeur très convoité. Ce sont des informations, pas des opinions. C’est juste au cas où la nouvelle arriverait plus tôt que prévu. Ce n'est qu'une vidéo d'UN footballeur. Pas deux, pas trois », précise effectivement David Sánchez-Cañete sur Twitter. Cette nouvelle montre que l'optimisme est de vigueur à Madrid dans le dossier Mbappé.

Sólo digo que… Una TV de una entidad deportiva ya tiene elaborado un vídeo descomunal sobre la llegada de un futbolista muy deseado. Información, no opinión. Curándose en salud por si, antes de lo esperado, se produce la noticia. Sólo es vídeo de UN futbolista. Ni dos, ni tres. — David Sánchez-Cañete (@DavidDeSanchez) August 19, 2021

Madrid a l’argent pour Mbappé

Pour Florentino Pérez et sa direction sportive, cela ne fait d’ailleurs plus aucun doute : Mbappé va signer à Madrid avant la fin de ce mercato. Certains proches du club espagnol pensent même que l’opération est en train de se mettre en place. Et la récente vente de Martin Odegaard à Arsenal contre un chèque de 35 millions d’euros va peut-être permettre d’accélérer les choses. Car maintenant, le Real a bien les moyens de s’attacher les services de Mbappé.

Entre l’enveloppe de 200 ME promise à Carlo Ancelotti qui n’a toujours pas été sortie et les 78 ME récupérés pendant ce mercato, avec aussi la vente de Raphaël Varane à Manchester United, le transfert de Mbappé, plus la très grosse proposition de contrat qui ira avec, ne sera qu’une broutille pour le Real. Quoi qu’il en soit, le vestiaire madrilène se tient prêt à accueillir un nouveau galactique, comme les déclarations de Toni Kroos l’ont prouvé cette semaine. La Liga, en quête d’une nouvelle star après le départ de Messi au PSG, verrait également l’arrivée de Mbappé au Real d’un bon oeil. Sauf que tout cela reste à être confirmé avant la fin août...