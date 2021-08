PSG : Mbappé fonce vers le Real, Toni Kroos l'attend !

Dans : PSG.

Quand la presse espagnole est à court d’idées pour annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, les joueurs viennent au secours.

Toni Kroos vient de lâcher une bombe dans un message livré sur les réseaux, à l’occasion d’une apparition dans un podcast allemand. Les infos peuvent en effet tomber de partout, et sur l’émission Einfach Mal Luppen, le milieu de terrain a bien voulu se pencher sur la folie du marché des transferts, ce qui est rare de la part d’un joueur majeur.

L’ancien du Bayern Munich a ainsi commenté l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Il s’en est plutôt réjoui, et ce pour deux raisons. Le départ d’un des meilleurs joueurs du monde du plus grand rival du Real, mais aussi la possible conséquence sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Messi envoie Mbappé au Real Madrid

« Peut-être que le transfert de Lionel Messi a quelque chose de bien pour nous car notre plus gros concurrent a perdu son meilleur joueur. D'ailleurs, toute cette histoire autour de Messi n'est certainement pas un inconvénient pour nous. Et peut-être qu'il en sortira encore plus de bonnes choses pour nous. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra… », a livré un Toni Kroos qui avait visiblement envie de mettre le feu aux poudres. C’est forcément réussi puisque Marca et la presse espagnole ont dégusté ça avec les croissants du petit déjeuner, le journal madrilène expliquant même que le vestiaire du Real était impatient de voir Kylian Mbappé débarquer.

Mais en dépit de ce qui représente en effet un gros appel du pied, pas de changement entre les deux clubs, et pas de négociations en cours. D’autant que Mbappé, malgré les annonces multipliées de l’autre côté des Pyrénées, n’a toujours pas donné le moindre indice sur son avenir. Il se contente pour le moment d’une communication classique sur ses réseaux, et évite soigneusement les micros tendus depuis son retour à la compétition. Un stratagème qui, malgré l’impatience des supporters et des médias français, risque d’être le sien pour longtemps. Même si cela a le don d’agacer ses propres fans, qui l’ont légèrement hué lors de la présentation des équipes face à Strasbourg le week-end dernier, et aussi un Nasser Al-Khelaïfi qui sent bien que, malgré ses affirmations, le dossier est en train de lui échapper. Et surtout qu’il ne peut pas y faire grand chose, en dehors d’annoncer avec assurant que l’attaquant français sera bien au Paris SG cette saison.