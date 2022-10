PSG : Mbappé à Madrid ce mercredi, c'était une fake news

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La presse espagnole annoncée mardi que Kylian Mbappé allait faire le déplacement jusqu'à Madrid ce mercredi afin d'assister à une corrida. Une invention pure et dure puisque le joueur du PSG est aux arènes de Nîmes et pas pour une corrida.

Tandis que la tempête commençait à souffler autour du PSG et de Kylian Mbappé, la radio espagnole Cadena COPE avait annoncé que ce mercredi le joueur français allait venir assister à la Corrida de la Hispanadad en compagnie de plusieurs coéquipiers, dont Achraf Hakimi qui avait demandé à son ami Kylian Mbappé de faire ce déplacement jusqu’à Madrid. Un voyage qui s’annonçait retentissant dans le climat actuel autour de l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Tandis que du côté de l’Espagne on attendait avec impatience Mbappé pour le bombarder de questions, ce dernier est effectivement attendu dans des arènes, mais celles de Nîmes dans le cadre d’une opération caritative. « Rendez-vous aux enfants dans ce lieu d’histoire cet après-midi pour un moment de partage », a indiqué, via Twitter, Kylian Mbappé avec une photo de jeunes qui posent devant les arènes de Nîmes. Pas de taureau ou de torero, mais juste un déplacement pour la bonne cause. Fin de l’histoire.