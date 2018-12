PSG : Le Paris SG en cadeau de Noël, Pontivy en profite à fond

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

La ville de Pontivy et ses 15.000 habitants est au centre des attentions de la France du football depuis ce mois de décembre. En effet, les deux clubs de la ville, qui évoluent en Nationale 3, sont qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe de France, où ils accueilleront Guingamp, pour le Stade Pontivyen, et surtout le PSG pour la GSI Pontivy. Concernant ce dernier match, ce n’est pas le fait qu’il soit déplacé à Lorient, et qu’il aura lieu tard un dimanche soir veille de la rentrée scolaire, qui freine les ardeurs. La billetterie pour cette rencontre a été ouverte ce vendredi, avec une grosse activité d’entrée de jeu puisque le stade de Lorient comprend 18.000 places. L'idéal pour placer un cadeau qui fera plaisir aux fans de football sous le sapin à Pontivy et dans la région.

Ce gros quota de places risque toutefois de ne pas suffire puisque selon Ouest-France, il ne restait déjà plus ce samedi midi qu’un millier de places à vendre. Autant dire que Le Moustoir sera inévitablement à guichets fermés pour cette rencontre où toutes les stars du PSG ne seront peut-être pas au rendez-vous, mais le prestige du club parisien suffit à remplir tous les stades de France. Et au moins, le PSG ne fait pas de jaloux au sein de la ville de Pontivy, où l’autre club écoule également à un très bon rythme ses billets pour le match face à Guingamp, qui aura lieu lui au Roudourou.