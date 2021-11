PSG : Mbappé à Madrid, Al-Khelaïfi ridiculisé en Espagne

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Du côté de l’Espagne, cela ne fait aucun doute : Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid à l’issue de la saison. La tentative du PSG d’inverser la tendance avec Zinédine Zidane ne devrait rien changer.

Fin novembre. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Son choix estival, révélée il y a quelques semaines publiquement, n’a pas changé. L’international français semble décidé à rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, à la fin de la saison. Si la situation reste la même, il le fera libre. Une hypothèse qui ne plaît pas du tout au Qatar et à Nasser Al-Khelaïfi. C’est pourtant ce dernier qui a refusé l’été dernier une offre avoisinant les 200 ME de la part de Florentino Pérez, alors que le contrat de Kylian Mbappé prenait fin dans un an. Le PSG pensait sans doute pouvoir trouver un terrain d’entente avec le champion du monde 2018. Le club de la capitale a proposé un contrat en or à Kylian Mbappé, qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif devant Lionel Messi et Neymar. Mais Mbappé semble décidé.

« Merci Nasser »

La capitale espagnole commence déjà à fêter la victoire. Bernabeu Digital titre l’un de ses papiers ce week-end : « Merci Nasser, Mbappé a les idées plus claires que jamais ». Pour le média partisan du Real Madrid, le président du PSG a commis une grosse erreur en refusant l’offre du Real Madrid l’été dernier. Il ne pourra plus tirer une indemnité de transfert de son attaquant. Et en revanche, Florentino Pérez a réalisé un coup de maître. Le site pro-Madrid pense que le boss du Real savait pertinemment que le PSG refuserait ses avances. Mais ces offensives ont eu un impact positif, d’abord parce que Kylian Mbappé a pris conscience de l’immense intérêt des Merengue. Le média qualifie l’idée de mettre en avant Zinédine Zidane pour faire changer d’avis le buteur de « tentative désespérée ». Pour Bernabeu Digital, cela ne fait pas de doute : Kylian Mbappé a pris une décision définitive et l’a fait savoir au club et à son entourage. Il pourra négocier et signer avec le Real Madrid dès janvier, qu’il ne rejoindra qu’à l’été 2022.