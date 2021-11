PSG : Mbappé-Zidane, le ticket en or qui terrorise Madrid

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain veut jouer la carte Zinedine Zidane pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Et le Real Madrid tremble déjà.

Le licenciement d’Ole Gunnar Solskjær pourrait bien avoir un impact beaucoup plus important que l’on ne pouvait l’imaginer lorsque le club anglais a annoncé dimanche que la carrière de l'ancien joueur mancunien au poste de manager des Red Devils était terminée après une ultime déroute à Watford. Ce limogeage peut en effet provoquer de gros chamboulements au niveau du football européen, et notamment pour le PSG. Manchester United cherche en effet son nouvel entraîneur. Et Mauricio Pochettino, apparemment pas très heureux à Paris, s’intéresse énormément à la place qui vient de se libérer sur le banc d’Old Trafford. Les dirigeants de Manchester United, convaincus par le travail de l’Argentin à Tottenham, ont également inscrit son nom su leurs petits papiers. En cas de départ de Mauricio Pochettino, le PSG ferait alors tout son possible pour recruter Zinedine Zidane, à la base le choix numéro 1 de Manchester United. L’entraîneur français justement, qui ne serait pas tenté par ce challenge en Premier League. Dans ce contexte assez particulier, Paris s’apprête à frapper fort. Très fort même.

Zidane sur le banc, Mbappé prolonge : le rêve du PSG

💣 Zidane al PSG... ¿la gran baza para que Mbappé se quede? https://t.co/AGe7wPGnRi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 22, 2021

Selon les informations de la Cope, non seulement le PSG pense à Zinedine Zidane pour porter le projet, grâce à son aura, ses compétences et expérience. Mais aussi parce qu’il relancerait totalement le dossier Kylian Mbappé. Ce dernier admire « Zizou » depuis toujours. L’international français, bien décidé à rejoindre le Real Madrid libre l’été prochain, pourrait brutalement changer d’avis si Zinedine Zidane débarque sur le banc du PSG. Le Qatar compte bien jouer cet atout en profitant de l’influence certaine de Zidane. Le Real Madrid, assez confiant pour la venue de Kylian Mbappé, commence sérieusement à s’inquiéter. Les semaines se font longues jusqu’au mois de janvier, date à laquelle les Merengue pourront négocier officiellement avec le champion du monde 2018 en fin de contrat. En signant au PSG et en réussissant à retenir Kylian Mbappé, Zinedine Zidane peut décevoir deux villes qui l’adulent : Marseille, sa ville de naissance, et Madrid, sa ville d’adoption. De quoi forcément motiver encore plus Nasser Al-Khelaifi, le président qatari du Paris Saint-Germain n'ayant pas du tout apprécié le comportement de Florentino Perez en toute fin de mercato.