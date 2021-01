PSG : Mbappé a inventé l'eau tiède, Landreau applaudit

Dans : PSG.

Vendredi soir, Kylian Mbappé a longuement évoqué sa possible prolongation de contrat au PSG après la victoire contre Montpellier.

« On discute. J’ai toujours dit que j’étais heureux à Paris » a fait savoir Kylian Mbappé au micro de Canal + avant d’indiquer que s’il prolongeait au PSG, c’était pour y rester de longues années supplémentaires et pas seulement « signer pour signer ». Des déclarations qui ont eu le mérite de mettre un petit coup de frein aux rumeurs, alors que le nom de l’attaquant francilien est régulièrement cité dans les médias espagnols en raison de l’intérêt du Real Madrid à l’égard de Kylian Mbappé. Sur l’antenne de Canal +, Mickaël Landreau a analysé la prise de parole du buteur de l’Equipe de France.

Et pour l’ex-entraîneur de Lorient, la communication de Kylian Mbappé est tout simplement parfaite. « Je trouve que sa réaction est à la fois politique, à la fois il se protège et en même temps il ne dit rien. Donc, tous les champs sont ouverts. Il n’y a rien de rassurant, mais si tu es supporter du PSG et que t’as envie qu’il prolonge, il n’y a rien d’alarmant. Mbappé est bon dans sa communication pour bien vivre les jours et les semaines à venir. Quelle que soit l’issue, je trouve sa communication brillante par rapport à son rôle, son impact et ce qu’il représente (…) Dans ses performances aujourd’hui, on voit une évolution et du dynamisme. On le sent mieux » a commenté l’ancien gardien du FC Nantes, pour qui la communication de Kylian Mbappé est parfaite, l’attaquant du PSG laissant un espoir à Paris pour une prolongation de contrat sans pour autant fermer la porte à ses potentiels prétendants…