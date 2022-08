PSG : Riolo agresse les supporters et perd son compte Twitter

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que tout allait pour le mieux en ce début de saison du côté du Paris Saint-Germain, un penaltygate entre Neymar et Kylian Mbappé a mis le feu dans le groupe de Christophe Galtier.

Les débuts de Christophe Galtier sur le banc de touche du club de la capitale française étaient idylliques, presque trop. Si l’euphorie a touché tout le monde après le succès contre Nantes au Trophée des Champions (4-0) et la victoire contre Clermont en L1 (5-0), le souffle est un peu retombé le week-end dernier. Pas parce que le PSG a réalisé un premier faux pas, sachant que Paris s’est tranquillement imposé contre Montpellier pour sa première sortie de la saison au Parc des Princes (5-2), mais parce que ce match a été marqué par une embrouille entre Kylian Mbappé et Neymar. Désigné premier tireur de penalty par Galtier pour cette partie, l’attaquant français a loupé sa tentative à la demi-heure de jeu… avant que le Brésilien ne transforme la sienne juste avant la mi-temps. Après ces évènements, Mbappé a traîné sa misère sur le terrain. Et même son premier but de la saison, inscrit après la pause, ne lui a pas redonné le sourire. Perturbé par des problèmes familiaux, selon certains médias, Mbappé n’a en tout cas pas dû apprécier le fait que Neymar ait liké des commentaires piquants à son égard sur les réseaux sociaux.

« Ces gens-là sont destinés à être des cocus à vie… »

Les Supp du PSG qui soutiennent Neymar après 3 pauvres marches en oubliant le mal qu’il a fait au club et se plaignent de Mbappé sont à mon sens au niveau 0 du supporterisme. Ces gens là sont destinés à être des cocus à vie … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 14, 2022

Cette nouvelle polémique fait en tout cas grand bruit depuis samedi soir, d’autant plus que les supporters parisiens n'hésitent pas à prendre la défense de Neymar. Ce que Daniel Riolo ne comprend pas du tout. « Les supporters du PSG qui soutiennent Neymar après 3 pauvres matchs en oubliant le mal qu’il a fait au club et se plaignent de Mbappé sont à mon sens au niveau 0 du supporterisme. Ces gens-là sont destinés à être des cocus à vie… », a balancé le journaliste de RMC sur Twitter. Un tacle appuyé qui peut s’entendre, même si sur ce sujet des penalties, Neymar reste quand même une valeur plus sûre que Mbappé. En tout cas, Galtier va vite devoir reprendre les choses en mains pour éteindre le début d'incendie. Pour cela, il devra gérer au mieux les égos de ses stars afin d’éviter de perdre une partie de son vestiaire alors que la campagne de Ligue des Champions n’a pas encore commencé. En attendant, Twitter a tranché, puisque le compte de Daniel Riolo a été suspendu.