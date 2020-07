PSG : Mbappé 2022, Paris a le secret pour le prolonger !

Dans : PSG.

A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est au coeur des préoccupations.

Le temps passe vite et cela fera trois ans cet été que Kylian Mbappé a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de l’AS Monaco pour 180ME. Et pour l’instant, la star française du PSG n’a rien signé de nouveau avec Nasser Al-Khelaifi, ce qui promet une année intense. Les dirigeants parisiens sont évidemment déterminés à faire prolonger le contrat de Kylian Mbappé au-delà de 2022, histoire de fermer la porte au nez du Real Madrid, candidat numéro 1 pour s’offrir le champion du monde. Pour l’instant, cette éventuelle prolongation est en stand-by, même si Leonardo a déjà évoqué tout cela avec le clan Mbappé. Il y a quelques mois encore, cette possibilité de voir l’attaquant tricolore étendre sa carrière au PSG semblait illusoire, mais les choses ont évolué et cette hypothèse n’est plus impossible.

Cependant, du côté du Paris Saint-Germain on est bien conscient que Kylian Mbappé doit s’y retrouver sportivement, tout autant que financièrement. Et si ce n’est pas le cas, alors le joueur de 21 ans fera ses valises l’an prochain, ou au pire en 2022 si le PSG fait le choix, financièrement dingue, de le voir partir libre. Quoi qu’il soit dans les bureaux du club de la capitale, on a les idées claires. « Si les résultats ne sont pas là, tout le monde se posera forcément des questions : on continue ou pas ? Et Kylian pourrait baisser les bras. Pour garder un joueur de ce niveau-là, le plus important est de maintenir sa motivation, par les résultats ou une équipe qui tient la route. Leo a les cartes en main mais la saison qui vient sera très, très importante », a confié, dans L’Equipe, une source interne au Paris Saint-Germain. Le Final 8 à Lisbonne pourrait peut-être un premier pas vers une prolongation de Kylian Mbappé.