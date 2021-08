PSG : Mauro Icardi en prêt, la Juventus tente le coup

Dans : PSG.

Avec la signature au PSG de Lionel Messi, certains attaquants parisiens peuvent s’inquiéter pour leur temps de jeu. C’est notamment le cas de Mauro Icardi…

Déjà auteur de deux buts en Ligue 1, l’international argentin va devoir cravacher pour conserver sa place dans le onze de départ du PSG lorsque Neymar et Lionel Messi seront opérationnels. Le PSG en a bien conscience et ne retiendra pas Mauro Icardi coûte que coûte en cas de belle proposition sur le marché des transferts. Dans l’idéal, le Paris SG aimerait récupérer les 50 millions d’euros investis il y a un an en cas de départ de leur buteur. Courtisé en Série A, Mauro Icardi est notamment ciblé par la Juventus Turin. Et selon les informations obtenues par Calcio Mercato, la Vieille Dame tente actuellement un coup de poker pour obtenir le renfort de Mauro Icardi.

Icardi très désiré par la Juventus

Peu disposé à signer un gros chèque au Paris Saint-Germain pour le transfert de l’international argentin, la Juventus Turin négocierait actuellement un potentiel prêt de l’ex-attaquant de l’Inter Milan. L’objectif des Bianconeri est d’offrir à Cristiano Ronaldo un renfort de poids dans le secteur offensif, et le profil de Mauro Icardi aurait d’ores et déjà été validé par l’entraîneur Massimiliano Allegri. Reste maintenant à voir si le Paris SG sera intéressé par un prêt de Mauro Icardi. Cela aurait le mérite d’alléger la masse salariale du club francilien, mais nul doute que Leonardo aimerait récupérer de l’argent en cas de départ de Mauro Icardi. La question est de savoir si la Juventus Turin tentera d’inclure une option d’achat dans ce possible prêt, ce qui pourrait faire changer d’avis le Paris Saint-Germain. De plus, si Mauro Icardi exprimait le désir de signer à la Juventus Turin, Leonardo pourrait abattre la carte d’un prêt payant. Ce dossier sera à suivre de près dans la dernière ligne droite du mercato…