PSG : Messi éjecte Icardi, Wanda Nara sort ses atouts !

Dans : PSG.

Si tout le football français se réjouit de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, la venue de la légende du Barça ne fait pas la joie de Mauro Icardi, lequel sait que la Pulga est un proche de l'ancien mari de Wanda Nara.

Leo Messi ne va pas faire que des heureux au sein du club de la capitale française. Si le sextuple Ballon d’Or vient au Paris SG, c’est pour occuper une place centrale dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Autant dire que certains attaquants du Paris Saint-Germain vont être rétrogradés dans la hiérarchie derrière le trio Messi - Neymar - Mbappé. Ce qui sera notamment le cas de Mauro Icardi. Acheté pour 50 millions d’euros par le PSG l’été dernier, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a vécu une dernière saison difficile, avec de nombreuses blessures.

vieille histoire avec Wanda Nara et Maxi Lopez, qui est un ami proche de Messi. Pour La Gazzetta, il serait donc impossible que les deux cohabitent au PSG cette saison et selon toute vraisemblance, c’est Icardi qui devrait plier les bagages. pic.twitter.com/LKSS6G75Gk — psg@officiel (@Momo87583513) August 8, 2021

Par conséquent, et pour éviter de revivre un nouvel exercice galère à Paris, Icardi pense à un retour en Italie depuis le début du mercato. Sauf que pour l’instant, il n’a toujours pas trouvé preneur, et il est même titulaire au PSG en ce début de saison. Buteur face à Troyes samedi dernier, le joueur de 28 ans n’exclut pas de rester à Paris, pour faire partie du turnover offensif du club de la capitale.

Messi, la goutte d’eau pour Icardi ?

À moins que l’arrivée de Leo Messi au Paris Saint-Germain chamboule tout de nouveau. Comme l’explique L’Equipe, Icardi est en froid avec Messi depuis un long moment. Très proche de Maxi Lopez, l’ancien mari de Wanda Nara, la Pulga n’avait pas du tout apprécié les revirements sentimentaux d’Icardi. De l’eau est passée sous les ponts depuis, les deux hommes se sont fait une légère accolade de cette semaine lors de la grande première de Messi au Camp des Loges.

Et Wanda aurait même tenté un premier rapprochement avec Antonela, la femme de Messi. Suffisant pour qu’Icardi reste tranquillement au PSG ? Rien n’est moins sûr, puisque la direction aimerait bien se délester d’Icardi, et de son salaire de 10 ME. Mais pour l’envoyer où ? Icardi, lui, ne jure que par un grand club italien capable de lui offrir des émoluments élevés. Ce qui n’est pas gagné… Sauf si Leonardo trouve une parade avant la fin de ce mercato.