PSG : Zlatan Ibrahimovic critique Cristiano Ronaldo, il n'a pas eu son courage

Avec un statut de meilleur joueur du monde et un triple succès en cours en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo était sur le toit du monde à la fin de la saison 2017-18.

Pourtant, le Portugais a jeté un grand froid dès le coup de sifflet final de la Ligue des Champions, annonçant son envie de quitter la Maison Blanche. Au départ vue comme une simple négociation musclée de sa prolongation, cette sortie médiatique s’est confirmée avec son transfert à la Juventus. Une arrivée qui a choqué le monde du football, et a été saluée assez unanimement comme une volonté de remporter un nouveau défi très ambitieux en gagnant avec la Vieille Dame. Mais il n’y a pas non plus de quoi se relever la nuit pour Zlatan Ibrahimovic, pour qui CR7 n’a pas non plus fait un pari fou en signant chez le multiple champion de Serie A. Pas comme le Suédois quand il a rejoint le PSG en gros…

« Je n’ai pas dit que ce n’était pas un bon transfert, j’ai juste dit que ce n’était pas un gros défi. Ce n'est pas un défi de rejoindre l'une des meilleures équipes du monde. Cela dépend peut-être de la signification du mot défi pour chacun d'entre nous. Pour moi, c’est de rejoindre une équipe à développer et de lui permettre de s’élever », a livré l’attaquant de Los Angeles sur la plateforme de streaming US DAZN. Une étonnante manière de voir les choses, Cristiano Ronaldo n’étant pas vraiment du genre à se priver d’étoffer son glorieux palmarès tout en restant au plus haut niveau.