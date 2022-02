PSG : Mauro Icardi cherche son futur club, c'est un bide

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

A l’image du Paris Saint-Germain sèchement battu à Nantes, Mauro Icardi n’arrive presque à rien cette saison. Des statistiques affolantes qui amènent l’hypothèse d’une erreur de casting et d’un potentiel transfert cet été.

70 millions d’euros, voici la somme payée par le Paris Saint-Germain pour s’adjuger Mauro Icardi. La légende de l’Inter Milan (124 buts en 219 matchs) aura effectué de très bons débuts en arrivant à Paris avec 18 buts en 19 matchs pour doubler Edinson Cavani sur le front de l’attaque. Mais plus le temps passe et plus ses performances déçoivent malgré quelques fulgurances comme son but vainqueur contre l’OL au Parc des Princes. Plus titulaire depuis un moment au PSG, Mauro Icardi est désormais remplaçant et totalise 5 buts en 26 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Ce samedi à Nantes, l’Argentin de 29 ans est rentré en jeu pour 10 minutes, comme à son habitude, et n’a rien apporté au PSG, battu (3-1) à la Beaujoire. L’international argentin aux 8 sélections ne compte que 10 titularisations cette saison en Ligue 1, aucune en Ligue des champions. Son dernier match de Coupe de France face à Nice résume sa saison : 6 ballons touchés, pire total pour un joueur du PSG avec au moins 45 minutes de jeu depuis 2014. Sa forme physique et son hygiène de vie sont également une grosse préoccupation.

La Série A ou la Premier League en point de chute ?

Annoncé sur le départ, Mauro Icardi n’est plus en adéquation avec les plans de jeu parisiens. Dans le vestiaire, son image pourrait aussi être fortement impactée par sa relation avec Lionel Messi qui est dite très sombre et de par ses affaires conjugales avec son agent et femme, Wanda Icardi. L'ancien barcelonais pourrait rebondir en Premier League du côté d'Arsenal où un certain Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat. Au point même d'être annoncé à l'OL pour la saison prochaine, pour un retour de l'enfant du pays. Il pourrait aussi revenir aux sources, là où il a très bien réussi, en Série A. Si la Juventus semblait être intéressée, la donne a changé avec le récent transfert de Dusan Vlahovic pour plus de 80 millions d’euros. Concernant l’Inter Milan, Edin Dzeko et Lautaro Martinez font le travail et aucune place ne semble être faite pour Mauro Icardi, parti de Milan en très mauvais terme avec ses supporters. En Espagne, son profil pourrait intéresser des cadors comme l’Atlético Madrid avec un Luis Suarez qui ne restera pas encore si longtemps que ça. Quoi qu’il en soit, son destin semble se dessiner partout sauf à Paris alors que son contrat court jusque juin 2024.