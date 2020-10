PSG : Marco Verratti blessé et forfait 3 semaines !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain devra se passer de Marco Verratti contre Manchester United, mardi au Parc des Princes. Le milieu international est blessé à la cuisse.

Pour une mauvaise nouvelle, c’est une mauvaise nouvelle. Et Thomas Tuchel, qui sera présent ce lundi en conférence de presse, à la veille de la réception de Manchester United en Ligue des champions, va le confirmer, Marco Verratti ratera les retrouvailles du PSG avec le club anglais, tout comme les deux prochains matchs de C1 face à Basaksehir et Leipzig. En effet, le milieu de terrain italien est revenu blessé après le match nul concédé par l’Italie face aux Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des Nations, le 14 octobre dernier.

Et après avoir passé des examens à Paris, il s’avère que Marco Verratti souffre d’une lésion à la cuisse droite. Une blessure qui va éloigner des terrains le joueur italien pour une période de trois semaines. Un coup dur de plus dans ce secteur de jeu pour le Paris Saint-Germain, puisque Leandro Paredes s’est lui aussi blessé et sera forfait contre Manchester United.